۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۷

۵۴ اثر به مرحله نهایی بخش حضوری جشنواره قصه‌گویی کانون پرورشی راه یافت

بیرجند- مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: ۵۴ اثر به مرحله استانی بخش حضوری جشنواره قصه‌گویی راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مظهری صبح یکشنبه در نشست خبری با اشاره به جایگاه قصه‌گویی در تربیت نسل‌ها، گفت: قصه‌گویی یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین ابزارهای تربیتی در طول تاریخ بشر بوده است.

وی افزود: در طول هزاران سال تمدن بشری، داستان‌های واقعی و خیالی با اهدافی چون عبرت‌آموزی، تربیت نسل‌های بعد، ثبت تاریخ، انتقال حماسه‌ها و ارزش‌ها نقل شده‌اند و همه این‌ها نشان می‌دهد که قصه‌گویی جایگاهی بنیادین در فرهنگ و آموزش دارد.

مظهری با اشاره به برگزاری بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: بخش حضوری مرحله استانی این جشنواره در استان خراسان جنوبی طی روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ آذرماه برگزار می‌شود و راه‌یافتگان به مرحله نهایی در این ایام با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

وی ادامه داد: آغاز فراخوان جشنواره از مردادماه امسال بوده و فراخوان رسمی در اوایل شهریورماه به دستگاه‌های فرهنگی از جمله آموزش و پرورش و حوزه هنری ارسال شد.

مظهری ادامه داد: تاکنون ۳۸۰ نفر در جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند و ۲۵۰ اثر تصویری به دبیرخانه ارسال شده که از میان آن‌ها ۵۴ اثر به مرحله پایانی و بخش حضوری راه یافته‌اند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: مهلت ثبت‌نام بخش غیرحضوری جشنواره تا ۱۳ دی‌ماه تمدید شده است.

مظهری با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره گفت: جشنواره امسال در بخش‌های متنوعی از جمله آیین‌های سنتی (نقالی)، قصه‌های کلاسیک منظوم، قصه‌های نوین، قصه‌گویی با زبان اشاره ویژه ناشنوایان، قصه‌های دینی، قهرمانی و شهادت، قصه‌گویی با ابزار، و همچنین بخش ویژه «جوانی جمعیت» برگزار می‌شود که با حمایت وزارت بهداشت تعریف شده است.

وی افزود: بخش غیرحضوری جشنواره شامل سه شاخه پادکست و قصه‌های صوتی، قصه‌های ۹۰ ثانیه‌ای تصویری و قصه‌های محیطی با زمان پنج تا ۱۵ دقیقه است که اغلب در اماکن تاریخی و فرهنگی ضبط می‌شوند و روایتگر سرگذشت مکان‌ها هستند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد رشد در ثبت‌نام و ارسال آثار داشته‌ایم، گفت: پیش‌بینی می‌شود با توجه به باقی‌ماندن مهلت ثبت‌نام تا ۱۳ دی‌ماه، این آمار افزایش یابد.

مظهری با اشاره به میزبانی شهر اصفهان از مرحله نهایی و بین‌المللی جشنواره در اوایل بهمن‌ماه، از علاقه‌مندان، هنرمندان، خبرنگاران و فعالان فرهنگی دعوت کرد با ارسال آثار خود در این جشنواره شرکت کنند و افزود: تجربه حضور در جشنواره قصه‌گویی، تجربه‌ای ماندگار است که اغلب شرکت‌کنندگان را به حضور دوباره ترغیب می‌کند.

