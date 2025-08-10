فروهر معدنی رئیس ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: در اردیبهشت‌ماه امسال فعالیت‌های ستاد را به‌طور جدی آغاز کردیم. یکی از برنامه‌هایی که اجرا شد، پویشی به نام «هدیه خوبان» بود که در قالب ساخت دست‌سازه‌های حسینی شکل گرفت. این پروژه به زمان و همکاری نیاز داشت، به‌طوری که کودکان و نوجوانان همراه با مربیان و خانواده‌های‌شان در کارگاه‌های آموزشی، محیط‌های خانگی و فضاهایی که در مراکز مربوطه برای‌شان فراهم شده بود، اقدام به ساخت دست‌سازه‌های کوچک تزئینی کردند. این سازه‌ها به‌عنوان هدیه‌ای خاص برای زائران کودک و نوجوان، همچنین کودکان و نوجوانان عراقی آماده شدند.

وی افزود: امسال بیش از ۴۰ هزار دست‌سازه در این پویش تهیه شد؛ البته تعداد بیشتر بود، اما آن دسته‌ای که قابلیت هدیه دادن داشتند، به این رقم رسیدند. بسته‌بندی مناسب این هدایا نیز توسط خود کودکان با مشارکت والدین و مربیان انجام گرفت. پس از آماده‌سازی، هدایا به مرزهایی همچون مرز چذابه، شلمچه، مهران، خسروی و باشماق که محل عبور زائران بودند، ارسال شد تا همکاران ما در موکب‌ها بتوانند این دست‌سازه‌ها را به کودکان و نوجوانان زائر اهدا کنند.‌

هدیه خوبان به زائران مسیر راهپیمایی اربعین

رئیس ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: برخی مربیان کانون پرورش فکری که در این ایام به پیاده‌روی اربعین شرکت داشتند، به شکل داوطلبانه نقش سفیر کانون را ایفا کردند. آن‌ها دست‌سازه‌ها را در کوله‌های فرهنگی خود قرار دادند و در مسیر هر جا کودکان و نوجوانان عراقی را می‌دیدند یا با کسانی روبه‌رو می‌شدند که خدمات‌رسانی می‌کردند، بخشی از هدایا را اهدا می‌کردند. همچنین تعدادی از دست‌سازه‌ها به مربیان اعزام‌شده سپرده شد تا در مسیر توزیع شوند.

وی ادامه داد: پویش «هدیه خوبان» از اردیبهشت آغاز شد و تا اوایل ماه صفر ادامه داشت. در این مدت هدایا به مرزها و مربیان ارسال شد تا فعالیت‌های حمایتی و فرهنگی به بهترین شکل انجام گیرد.

معدنی گفت: گردهمایی کودکان عاشورایی همزمان با روزی برگزار شد که به نام حضرت رقیه (س) روز پنجم ماه صفر نامگذاری شده بود. امسال سومین سالی است که این گردهمایی توسط کانون پرورش فکری و با همکاری گروه‌های مردمی، کانون مساجد، سازمان تبلیغات و بسیج در مراکز استان‌ها اجرا شد. امسال علاوه بر مراکز استان‌ها که هدف اصلی بودند، بسیاری از مراکز در شهرهای مختلف نیز به صورت خودجوش این گردهمایی را برگزار کردند.

وی افزود: گردهمایی کودکان عاشورایی در ۵۹۴ مرکز فرهنگی هنری کانون به صورت یک جریان فرهنگی هم‌زمان در سوم محرم برگزار شد که ۱۱ هزار و هشت نوجوان، ۲۶ هزار و ۳۴۲ کودک و ۷ هزار و ۶۴۹ بزرگ‌سال در این گردهمایی شرکت کردند.

معدنی گفت: ویژگی برجسته این گردهمایی آن است که مدیریت آن بر عهده نوجوانان است و کودکان و نوجوانان نیز حضور پررنگی در آن داشتند. مراسم امسال به‌طور خاص بعد از جنگ ۱۲ روزه برگزار شد و حال و هوای ویژه‌ای داشت. خانواده‌ها و گروه‌هایی که در این برنامه شرکت کردند همراه کودکان سعی داشتند با اهداف و فرهنگ عاشورا آشنا شوند. در تلاش بودیم تا مفاهیمی چون ایثار و مقاومت را در ذهن کودکان تقویت کنیم.

گردهمایی کودکان عاشورایی به یاد شهید آیما زینلی

رئیس ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: امسال گردهمایی کودکان عاشورایی به صورت ویژه به یاد شهدای کودک و نوجوان برگزار شد؛ به‌خصوص شهید آیما زینلی، یکی از شهدای کودک و نوجوان عضو کانون پرورش فکری در استان مرکزی. این مراسم با یاد و نام این شهدا جوی معنوی‌تر و تأثیرگذارتر پیدا کرده بود.

وی افزود: در این ایام ۱۸ نشست آموزشی و تربیتی با مجموعاً حدود ۴۰ ساعت آموزش برگزار شده که بیش از ۱۷ هزار مخاطب را تحت پوشش قرار داده است. این برنامه‌ها برای مربیان و اولیای تربیتی طراحی شده بود تا بتوانند مهارت‌های لازم برای گفتگو با کودکان و نوجوانان درباره عاشورا و وقایع مرتبط با کاروان حسین را کسب کنند. هدف این نشست‌ها کمک به آشنایی بهتر کودکان با شهدای صحرای کربلا و ایجاد ارتباط میان شور و شعور حسینی همراه با مفاهیم و ارزش‌های فرهنگی عاشورا بوده است تا این مفاهیم به شیوه‌ای مؤثر در آموزش کودکان و نوجوانان گنجانده شود.

معدنی گفت: امسال برنامه‌های متنوعی را در قالب پویش‌ها و مهراوره‌های مختلف طراحی کرده‌ایم. یکی از این فعالیت‌ها، پویش ملی کتاب‌خوانی با نام «خیمه کتاب» است که با همکاری فراکتاب در حال اجرا بوده و به تازگی آغاز شده است.

وی ادامه داد: در بخش کودکان و نوجوانان، دو مجموعه کتاب ویژه در نظر گرفته‌ایم؛ برای کودکان، کتاب‌های «۱۰ قصه عاشورایی» و «بهترین دختر عالم» و برای نوجوانان، کتاب‌های «پدر عشق پسر» و «چه روز عاشقانه» است. علاقه‌مندان می‌توانند این آثار را از طریق فراکتاب مطالعه کنند، به پرسش‌های مرتبط پاسخ دهند و علاوه بر جوایز تعیین‌شده برای برگزیدگان، یک کتاب رایگان نیز از سوی فراکتاب دریافت کنند.

رئیس ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: فراخوان جدیدی با عنوان «از حرم تا قلم» ویژه نوجوانان منتشر کرده‌ایم که شامل دو بخش اصلی است؛ ایده‌پردازی برای فعالیت و نقش‌آفرینی در جریان اربعین و همچنین تجربه‌نگاری برای ثبت خاطرات سفر به این مناسبت. این فراخوان با هدف تشویق نوجوانان به مشارکت در زمینه محرم و اربعین طراحی شده و اطلاعات بیشتر آن از طریق وب‌سایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دسترس است، تلاش شده تا بستری مناسب برای حضور علاقه‌مندان در این فعالیت‌ها فراهم شود.

آغاز پویش جهان کودکان را ببین

وی افزود: از چهارشنبه ۱۶ مرداد، پویش بین‌المللی با نام «جهان کودکان را ببین» آغاز شده که هدف اصلی آن حمایت از کودکان جنگ، به‌ویژه کودکان درگیر جنگ ۱۲ روزه ایران و کودکان غزه است. این پویش الهام گرفته از داستان سادوکو و سنت ساخت درنای کاغذی است، فعالیتی که توسط کودکان ایران و دیگر نقاط جهان انجام می‌شود. آن‌ها روند ساخت درنای کاغذی را فیلم‌برداری کرده و به آدرس‌های تعیین‌شده ارسال می‌کنند. این حرکت نمادین با هدف گسترش پیام صلح و آرامش برای کودکان و نوجوانان ترتیب داده شده و جشنواره‌ای است که به‌طور خاص به این موضوع پرداخته است.

معدنی ادامه داد: در کنار این پویش تولید محتوا یکی دیگر از فعالیت‌های مهم ستاد ما بوده است. همزمان با آغاز ماه محرم، اقداماتی برای نمایه‌سازی کتاب‌های با مضامین عاشورایی انجام داده‌ایم. مجموعه‌ای تحت عنوان «عمود ۴۲» شامل کتاب‌هایی مناسب کودکان و نوجوانان تهیه شده که محتوای آن‌ها درباره وقایع محرم و عاشورا تدوین شده است. این کتاب‌ها با هدف کمک به خانواده‌ها برای استفاده در فعالیت‌های مرتبط طراحی شده‌اند.

وی افزود: در زمینه تولید محتوا آثار ویژه‌ای همچون «ملت امام حسینی» و «رسم ماندگار» توسط مربیان و نوجوانان عضو تیم ما تهیه شده است. این اثر با موضوع فرهنگ امام حسین (ع)، دیروز به نمایش درآمده و امروز نیز به‌صورت رسمی از رسانه ملی پخش شده است. این تولیدات، به‌طور خاص برای ایام محرم آماده شده‌اند تا پیام خود را به مخاطبان منتقل کنند. همچنین در زمینه تولید و اجرای تئاتر برای کودکان و نوجوانان، نمایش‌هایی نظیر «علم»، «اولین بازی»، «زمزم صلوات»، «پرده‌های عاشورایی»، «قصه‌های واقعی» و «درخت گیلاس» طراحی شده‌اند که به‌طور ویژه در سالن تئاتر کانون واقع در پارک لاله به نمایش گذاشته می‌شوند. علاوه بر این، برخی از این آثار به کمک تماشاخانه سیار در شهرهای مختلف برای کودکان و نوجوانان به اجرا درآمده‌اند تا دسترسی بیشتری به این برنامه‌های فرهنگی فراهم شود.

وی افزود: یک رویداد قصه‌گویی تحت عنوان «با کاروان کربلا» به مناسبت سالروز شهادت حضرت رقیه (س) برگزار شد. در این برنامه ویژه، داستان زندگی حضرت رقیه و روایت‌هایی از کودکان شهید در واقعه کربلا برای گروه کودک و نوجوان بازگو شد؛ هدف از این رویداد، انتقال مفاهیم آموزنده و ایجاد ارتباط عاطفی با این شخصیت‌های تاریخی بوده است.

معدنی گفت: در کنار این فعالیت‌ها، چاپ سفرنامه اربعین به همراه انتشار یک کتاب داستان و یک مجموعه شعر نیز از دیگر اقدامات فرهنگی مرتبط با این ایام بوده‌اند. مراحل آماده‌سازی این آثار از پیش انجام شده و اکنون در استان‌های مختلف و خصوصاً در موکب‌هایی که فعالیت‌های فرهنگی در مرزها دارند، به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی افزود: برنامه‌های دیگری که در دست اجرا داریم مربوط به فعالیت‌های فرهنگی در استان‌های مرزی است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، پایگاه‌هایی در نقاط مرزی کشور ایجاد کرده‌ایم که مربیان ما در این پایگاه‌ها و مواکب مستقر شده‌اند و خدمات فرهنگی متنوعی ارائه می‌دهند. این خدمات شامل چاپ سربند، قصه‌گویی، دلنوشته‌نویسی، بازی و سرگرمی برای کودکان است. همچنین یکی از پایگاه‌های مرزی از عینک‌های واقعیت مجازی (VR) برای آموزش و سرگرمی استفاده کرده و برنامه‌هایی مانند پخش نماهنگ و فیلم را با توجه به امکانات موجود در مرزها در دستور کار دارد. برخی از این مرزها عبارت‌اند از مهران، تمرچین، باشماق، شلمچه، چذابه و خسروی.

اجرای تئاتر سیار در مسیر جاده بصره به کربلا

رئیس ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در بخش دیگری از فعالیت‌ها، تئاتر سیار و اجرای برنامه‌های نمایشی را داریم. این برنامه‌ها از ابتدای محرم در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده و اخیراً به عراق نیز اعزام شده‌اند. در مسیر جاده بصره به کربلا، این گروه‌ها به اجرای برنامه‌های سیار می‌پردازند و در موکب‌های مختلف، خدمات فرهنگی خود را ارائه می‌دهند.

وی افزود: از برنامه‌های دیگر، فراخوانی برای کودکان و نوجوانان با عنوان «بچه‌های اربعین و مقاومت» است که ان‌شاالله در نیمه دوم سال پس از این مناسبت‌ها برگزار خواهد شد. در این فراخوان که شامل بخش‌هایی نظیر قصه‌گویی، شعر و داستان‌نویسی، نقاشی، عکاسی و خوشنویسی است، کودکان و نوجوانان از سراسر کشور آثار خود را به دبیرخانه مسابقه ارسال می‌کنند. سپس آثار داوری شده و برگزیدگان جوایز خود را در مراسم اختتامیه دریافت خواهند کرد.

معدنی گفت: همچنین برنامه «عصر شعر و خاطره» برگزار شد که شاعران کودک و نوجوان در آن شرکت کردند. این مراسم به یاد عضو شهید کانون پرورش فکری «آیما زینعلی» و با محوریت وی اجرا شد. علاوه بر این، پویشی بین‌المللی تحت عنوان «جهان کودک را ببین» آغاز شده است. این پویش با هدف ترویج روحیه امر به معروف و نهی از منکر در بین کودکان و نوجوانان و افزایش آگاهی نسبت به شرایط کودکان غزه، فلسطین و ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی طراحی شده است.

وی افزود: فراخوان ملی ایده‌پردازی و تجربه‌نگاری «از قلم تا حرم» با هدف فراهم‌سازی بستری برای نقش‌آفرینی فعال و هدفمند کودکان و نوجوانان در فرهنگ‌سازی اربعین، تولید محتوا در قالب کتاب‌های داستان و شعر و همچنین ضبط و تولید قصه‌های عاشورایی از سوی قصه‌گویان کانونی را در نظر گرفتیم.

رئیس ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: اقدام دیگری که توسط استان‌ها انجام شده، آماده‌سازی تصاویر شهدای کودک و نوجوان کشور است تا نسل جوان بتوانند در سفر پیاده‌روی اربعین این تصاویر را روی کوله‌های خود نصب کنند. این کار به‌منظور ایجاد حس رفاقت بین نوجوانان حاضر در راهپیمایی اربعین و کودکان شهید طراحی شده است. عکس‌های این شهدا آماده شده تا شرکت‌کنندگان با نصب آن‌ها روی کوله‌های خود، پیام دوستی و یادبود را طی مسیر به همراه داشته باشند.

وی افزود: حضور سفیران کانون در پیاده‌روی اربعین و موکب‌های فرهنگی به منظور اجرای فعالیت‌های فرهنگی هنری برای زائران کودک و نوجوان و طراحی و اجرای «پرده‌نگار» با سناریویی که از فطرس ملک شروع شده است و به ظهور حضرت موعود ختم می‌شود از دیگر برنامه‌ها به شمار می‌رود.