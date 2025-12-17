رتبه سوم جشنواره عکس ایران جوان به هرمزگان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه جشنواره ایران جوان به میزبانی شهرستان تربت حیدریه برگزار شد.
در بخش حرفهای با موضوع «پدربزرگ و مادربزرگ، الگوی خانواده و فرزندان» رتبه نخست به طاهره رُخبخش از شیراز، رتبه دوم به سید محسن مهری از سبزوار، رتبه سوم به جابر غلامی از جزیره کیش و عنوان شایسته تقدیر به مرتضی امینالرعایایی از نیشابور تعلق گرفت.
جابر غلامی ۳۸ ساله ساکن جزیره زیبای کیش و دارای مدرک کارشناسی روابط عمومی بینالملل است.
وی نزدیک به ۱۸ سال در حوزه عکاسی هنری و مستند اجتماعی فعالیت دارد و تاکنون موفق به کسب نزدیک به ۲۰۰ عنوان و جایزه بینالمللی و کشوری شده است.
برگزاری دو نمایشگاه انفرادی حضور در نمایشگاههای گروهی، همچنین فعالیت به عنوان داور و مدرس عکاسی از دیگر سوابق حرفهای این هنرمند هرمزگانی است.
فریده حسن زاده مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان همچنین با اشاره به حضور پررنگ این دانشگاه در جشنواره بینالمللی عکس ایران جوان اظهار داشت: این جشنواره دومین رویداد تخصصی در حوزه جوانی جمعیت است و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توانست با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعرسانی و همراهی اهالی هنر استان، هنرمندان هرمزگانی را به حضور فعال در این رویداد دعوت کند.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در اجلاس روابط عمومیهای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور که همزمان با مراسم اختتامیه جشنواره ایران جوان در استان خراسان رضوی برگزار شد از میان مراکز سراسر کشور موفق به کسب رتبه برتر حوزه اطلاعرسانی در خصوص جشنواره ایران جوان شد.
