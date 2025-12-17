  1. سیاست
گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی

گزارش دیوان محاسبات از عدم تحقق کامل اهداف قانون اخذ عوارض از چاه‌های کشاورزی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های این نهاد نظارتی از منابع حکم بند «ب» تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اخذ عوارض و جریمه از چاه‌های کشاورزی بالغ بر ۵۸۷ میلیارد تومان بوده که سازمان برنامه‌وبودجه کشور صرفاً مبلغ ۲۵۹ میلیارد تومان یعنی ۴۴ درصد از منابع مذکور را جهت نصب کنتور هوشمند، طرح‌های تعادل‌بخشی و افزایش بهره‌وری آب اختصاص داده است.

تعداد ۱۲۱ هزار چاه مجاز دارای شمارشگر، ۳۲۱ هزار چاه مجاز فاقد شمارشگر و ۱۸۹ هزار چاه غیرمجاز مشمول این حکم شناسایی شده‌اند.

دیوان محاسبات تاکید دارد اقدام دستگاه‌های اجرایی به نحوی است که نه بازدارندگی کافی داشته و نه مشوقی برای نصب شمارشگر است و برای تحقق تکلیف قانونی نیاز به بازنگری دارد.

