عباسی: ۵۳ حلقه چاه غیرمجاز در بوکان مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عباسی در این زمینه با بیان اینکه با وجود بارشهای اخیر، میزان ذخیره مخزن سد شهید کاظمی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش قابلتوجهی داشته است، افزود: امیدواریم با آغاز فصل بهار و ذوب برفها، میزان ورودی آب به مخزن سد شهید کاظمی افزایش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب افزود: عبور از شرایط فعلی تنها با برنامهریزی دقیق، هماهنگی دستگاههای اجرایی و مشارکت جدی مردم امکانپذیر است و در حوزه منابع آب، هیچگونه مماشاتی با متخلفان پذیرفتنی نخواهد بود.
عباسی در ادامه، بخشی از اقدامات انجامشده در راستای حفاظت از منابع آب شهرستان را تشریح کرد و گفت: در این مدت، ۴۱ مورد تخصیص آب در بخشهای صنعت و خدمات به دلیل تغییر غیرمجاز نوع مصرف ابطال شده و برای برخی واحدهای فاقد تخصیص از جمله تعدادی کارواش، تالار پذیرایی، بیمارستان بوکان و نیروگاه خورشیدی کارخانه سیمان، تخصیص جدید اخذ شده است.
وی افزود: همچنین بیش از ۳۰ پرونده فاقد پروانه بهرهبرداری که در فهرست وزارت نیرو شناسایی شده بود تعیین تکلیف و ۴۳ دستگاه کنتور حجمی روی چاههای فاقد کنتور نصب شده است.
