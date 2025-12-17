حرکت از پژوهش به بازار؛ رویکرد پژوهشگاه فضایی در حوزه اقتصاد فضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، وحید یزدانیان سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران، با تأکید بر لزوم عبور از نگاه صرفاً تحقیقاتی به صنعت فضا، اقتصاد فضا را محور اصلی آینده فعالیت‌های فضایی کشور می‌داند و معتقد است داده‌ها و خدمات ماهواره‌ای باید به موتور خلق ارزش اقتصادی و حل مسائل کلان کشور تبدیل شوند.

یزدانیان با اشاره به ظرفیت‌های بالای فناوری فضایی، اعلام کرده است که رویکرد پژوهشگاه فضایی ایران بر توسعه خدمات کاربردی و تجاری‌سازی داده‌های فضایی متمرکز شده است.

به گفته وی، اقتصاد فضا زمانی محقق می‌شود که خروجی فعالیت‌های فضایی به‌طور مستقیم در بخش‌هایی مانند کشاورزی، مدیریت منابع آب، محیط‌زیست و مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران تکمیل زنجیره ارزش فضایی، از طراحی و توسعه فناوری تا ارائه خدمات نهایی به کاربران را از اولویت‌های اصلی این مجموعه عنوان کرده و گفته است که عرضه خدمات فضایی با قیمت رقابتی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار داخلی اقتصاد فضا شود.

یزدانیان همچنین بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرده و مشارکت این بازیگران را شرط لازم برای پایداری اقتصاد فضا دانسته است.

به گفته او، پژوهشگاه فضایی ایران در تلاش است با گسترش همکاری با دانشگاه‌ها و فعالان غیردولتی، زیست‌بوم اقتصاد فضایی کشور را تقویت کند.

وی در عین حال با اشاره به چالش‌های موجود، نبود بازار پایدار، محدودیت سرمایه‌گذاری و ضعف ساختارهای تجاری را از موانع توسعه اقتصاد فضا برشمرده و تأکید کرده است که رفع این موانع نیازمند سیاست‌گذاری منسجم و حمایت هدفمند دولت است.

بر اساس این رویکرد، اقتصاد فضا در نگاه وحید یزدانیان نه‌تنها یک فعالیت فناورانه، بلکه یکی از ظرفیت‌های راهبردی اقتصاد دانش‌بنیان کشور به شمار می‌رود که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه پایدار ایران ایفا کند.