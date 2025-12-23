به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، اولین نمایشگاه و همایش بین‌المللی اقتصاد فضا و صنایع وابسته با شعار «اقتصاد فضا؛ پیشران توسعه پایدار، نوآوری و اقتدار ملی» با محورهای «منظومه‌های ماهواره‌ای و سامانه‌های فضایی»، «داده‌های فضایی و کاربردها»، «صنایع پیشرو و زنجیره تأمین»، «سرمایه‌گذاری و تجاری‌سازی» و «نوآوری، استارتاپ‌ها و اقتصاد دانش‌بنیان» بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی جزیره کیش برگزار می‌شود.

این رویداد بین‌المللی با هدف ایجاد هم‌افزایی میان نهادهای علمی، پژوهشی، سیاست‌گذاری و بخش خصوصی، فرصتی کم‌نظیر برای تبیین جایگاه روبه‌رشد بخش فضایی در اقتصاد ملی و جهانی فراهم می‌کند.

بررسی روندهای جهانی، معرفی دستاوردهای علمی و فناورانه کشور و گفت‌وگوهای تخصصی در حوزه‌های سنجش از دور، منظومه‌های ماهواره‌ای، مخابرات فضایی، سامانه‌های راداری، نرم‌افزارهای هوشمند و فناوری‌های نوین، نشان می‌دهد که اقتصاد فضا نه‌تنها بخشی فناورانه، بلکه یک محرک کلیدی برای توسعه پایدار، امنیت غذایی، مدیریت بحران، زیرساخت‌های ارتباطی و رشد اقتصاد دیجیتال است.

برگزاری این نمایشگاه و همایش بین‌المللی، بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تقویت دیپلماسی فضایی کشور فراهم می‌آورد و به پژوهشگاه فضایی ایران، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان‌های اجرایی امکان می‌دهد تا در زنجیره ارزش جهانی فضا نقش فعال‌تری ایفا کنند.

ظرفیت‌های نوظهور مانند هاب ملی سنجش از دور، منظومه‌های بومی، محصولات SAR، ارتباطات ماهواره‌ای، کیوب‌ست‌ها و فناوری‌های ارتفاع‌بالا، فرصت‌هایی بی‌بدیل برای ایجاد بازارهای جدید و توسعه صنایع راهبردی به شمار می‌آیند.

در نهایت، نتایج این رویداد تأکید می‌کند که حرکت به‌سوی اقتصاد فضا نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند، هماهنگی نهادی، تربیت نیروی انسانی متخصص و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است. همگرایی نهادهای فناور، دانشگاهی و اجرایی می‌تواند ایران را به بازیگری فعال و اثرگذار در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی فضا تبدیل کند و مسیر آینده‌سازی کشور در دهه‌های پیش‌رو را هموار سازد.