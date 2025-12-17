به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق بیژنی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: همزمان با فرارسیدن شب یلدا، مجرمان سایبری با سوءاستفاده از احساسات شهروندان و افزایش تقاضا برای خریدهای اینترنتی، اقدام به راه‌اندازی فروشگاه‌ها و صفحات جعلی در فضای مجازی و همچنین ارسال پیامک‌ها و لینک‌های فریبنده با عناوینی نظیر جوایز ویژه شب یلدا و قرعه‌کشی‌های مناسبتی می‌کنند.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر افزود: این افراد با وعده تخفیف‌های غیرواقعی، فروش کالا با قیمت‌های پایین‌تر از عرف بازار و یا اعلام برنده شدن در جوایز ساختگی، درصدد دریافت اطلاعات بانکی و یا برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان هستند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ نهاد رسمی، بانک یا فروشگاه معتبر از طریق لینک‌های ناشناس اقدام به پرداخت جایزه نمی‌کند، تصریح کرد: شهروندان از کلیک بر روی لینک‌های ارسال‌شده از طریق پیامک، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خودداری کرده و از وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، رمز دوم پویا و کدهای امنیتی در صفحات نامعتبر پرهیز کنند.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر در خصوص خریدهای اینترنتی بیان کرد: هم‌استانی‌ها لازم است خریدهای اینترنتی خود را صرفاً از سایت‌ها و فروشگاه‌های معتبر دارای نماد اعتماد الکترونیکی انجام داده و از پرداخت وجه به حساب‌های شخصی یا کارت به کارت به فروشندگان ناشناس خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، شهروندان می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا یا تماس با شماره اعلام شده موضوع را گزارش دهند تا اقدامات لازم در اسرع وقت انجام شود.