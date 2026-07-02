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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۵

هشدار پلیس درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی همزمان با تشییع رهبر شهید

هشدار پلیس درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی همزمان با تشییع رهبر شهید

بوشهر- رئیس پلیس فتا استان بوشهر نسبت به سوءاستفاده مجرمان سایبری از احساسات و عواطف مردم در ایام برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا بیژنی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران، با هشدار نسبت به سوءاستفاده مجرمان سایبری از احساسات و عواطف مردم در ایام برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد عزیز شهید، از شهروندان خواست نسبت به لینک‌ها و پیام‌های ناشناس هوشیاری کامل داشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر افزود: مجرمان سایبری ممکن است با ارسال پیامک‌ها یا انتشار لینک‌های جعلی با موضوع رزرو محل اقامت، پارکینگ، دریافت بلیت یا ارائه سایر خدمات مرتبط با مراسم، شهروندان را به صفحات جعلی هدایت کرده و با سرقت اطلاعات بانکی، اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب آنان کنند.

وی تأکید کرد: شهروندان از کلیک بر روی هرگونه لینک ناشناس که از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شود، خودداری کرده و برای دریافت خدمات، تنها از طریق ورود مستقیم آدرس سایت‌های رسمی در مرورگر اقدام کنند.

سرهنگ بیژنی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک یا مواجهه با موارد کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند یا با مراجعه به پایگاه اینترنتی پلیس مراتب را اطلاع دهند.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر در پایان از شهروندان خواست با افزایش هوشیاری و رعایت توصیه‌های پلیس، اجازه سوءاستفاده به مجرمان سایبری را ندهند و اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6877747

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