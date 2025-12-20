به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، نسبت به افزایش کلاهبرداریهای سایبری با عناوینی مانند بهروزرسانی نسخه بانکی» یا رفع مشکل امنیتی و ابلاغیه بانکی هشدار داد و گفت: مجرمان سایبری با ایجاد حس فوریت و ضرورت، کاربران را فریب میدهند و القا میکنند در صورت عدم نصب فوری برنامههای جعلی، امکان استفاده از خدمات بانکی قطع یا حتی حساب بانکی مسدود میشود.
وی افزود: در بسیاری از موارد، قربانی زمانی متوجه هک شدن حساب خود میشود که بخش قابل توجهی از موجودی حسابش برداشت شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان تصریح کرد: کاربران باید برنامههای بانکی را صرفاً از وبسایت رسمی بانکها یا فروشگاههای نرمافزاری داخلی معتبر دانلود و نصب کنند و از نصب هرگونه برنامه بانکی از لینکهای ناشناس یا پیامهای دریافتی در شبکههای اجتماعی خودداری کنند.
نظر شما