  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با ترفند «به‌روزرسانی بانکی»

هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با ترفند «به‌روزرسانی بانکی»

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با هشدار درباره پیام‌ها و لینک‌های جعلی به‌نام به‌روزرسانی بانکی، از شهروندان خواست برنامه‌های بانکی را فقط از منابع رسمی دانلود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های سایبری با عناوینی مانند به‌روزرسانی نسخه بانکی» یا رفع مشکل امنیتی و ابلاغیه بانکی هشدار داد و گفت: مجرمان سایبری با ایجاد حس فوریت و ضرورت، کاربران را فریب می‌دهند و القا می‌کنند در صورت عدم نصب فوری برنامه‌های جعلی، امکان استفاده از خدمات بانکی قطع یا حتی حساب بانکی مسدود می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از موارد، قربانی زمانی متوجه هک شدن حساب خود می‌شود که بخش قابل توجهی از موجودی حسابش برداشت شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان تصریح کرد: کاربران باید برنامه‌های بانکی را صرفاً از وب‌سایت رسمی بانک‌ها یا فروشگاه‌های نرم‌افزاری داخلی معتبر دانلود و نصب کنند و از نصب هرگونه برنامه بانکی از لینک‌های ناشناس یا پیام‌های دریافتی در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

کد خبر 6696068

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها