۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

علیزاده: ۲۰۷ طرح تحقیقاتی کشاورزی در آذربایجان غربی اجرا شد

ارومیه- رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی از فعالیت ۸ ایستگاه تحقیقاتی در سطح استان خبر داد و گفت:در ۲سال اخیر در این مراکز ۲۰۷ طرح تحقیقاتی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل علیزاده پیش از ظهر چهارشنبه در رویداد ملی «روز درهای باز» با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی بر مأموریت‌های تحقیقاتی اظهار کرد: فعالیت‌های تحقیقاتی این مرکز متناسب با تغییرات اقلیمی و شرایط زیست‌محیطی به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود که این موضوع نقش مهمی در پایداری کشاورزی و حفظ امنیت غذایی دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از تنوع زیستی افزود: ۲۲۰ گونه از بوته‌ها و درختچه‌های دارویی بومی و نادر در محوطه مرکز نگهداری می‌شود که بسیاری از آن‌ها در معرض خطر انقراض قرار دارند و در «هرباریوم» مرکز ثبت و حفاظت می‌شوند.

علیزاده از انجام ۲۰۷ طرح تحقیقاتی طی ۲ سال اخیر در مراکز تحقیقاتی استان خبر داد و گفت :۵۶ محقق در این مراکز همکاری دارند که ۳۸ نفر از آن‌ها عضو هیئت علمی هستند.

فعالیت ۲۰ شرکت فناور در مرکز رشد مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی ادامه داد: سالانه بیش از ۵۰۰ تن بذر با همکاری این مرکز تولید می‌شود که پس از تأمین نیاز داخلی استان، به سایر نقاط کشور نیز ارسال می‌شود.

علیزاده تأکید کرد: این مرکز به‌عنوان یک نهاد علمی پیشرو، با ارتقای دانش بومی، تقویت زنجیره ارزش و واکنش سریع به بحران‌های زیست‌محیطی، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

به گفته وی، هم‌اکنون ۲۰ شرکت فناور در مرکز رشد واحدهای فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی مشغول فعالیت هستند.

علیزاده با اشاره به چالش‌های جدی بخش کشاورزی از جمله محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی افزود: پاسخ به این چالش‌ها تنها در گرو تحقیقات علمی و انتقال سریع نتایج آن به عرصه تولید است.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: اجرای سامانه‌های نوین آبیاری، توسعه کشت‌های دانش‌بنیان و استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و مقاوم، نمونه‌هایی از دستاوردهای تحقیقاتی هستند که باید با آموزش‌های هدفمند در اختیار کشاورزان قرار گیرند.

توسعه ترویج فناورانه و دانش‌بنیان؛ راهبردی برای تحقق امنیت غذایی

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی پایدار در کشور مستلزم گسترش ترویج فناورانه و دانش‌بنیان در بخش کشاورزی است.

بیتا احمدیان اظهار کرد: ترویج کشاورزی به‌عنوان حلقه اتصال میان مراکز جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و دانشگاه‌، نقشی کلیدی در انتقال دانش نوین و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فنی و مهندسی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت ۶۵ مرکز جهاد کشاورزی در ۲۰ شهرستان آذربایجان‌غربی افزود: شهرستان ارومیه با ۱۱ مرکز بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

احمدیان با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی کشور، توسعه کشت عمودی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح را از اولویت‌های اصلی ترویج برشمرد.

وی تصریح کرد: در چارچوب برنامه‌های عملیاتی آموزشی ترویجی، هر مرکز باید بیش از ۱۲۰۰ نفر بهره بردار را با کمک برنامه‌های ترویجی مانند سایت‌های الگویی، روز مزرعه، کانون یادگیری، دوره‌های آموزشی آموزش دهد.

