به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز اجرای گشتهای مشترک نظارتی با مشارکت دستگاههای متولی خبر داد و گفت: این گشتها با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف فعالیت خود را آغاز کردهاند.
وی در ادامه با بیان اینکه وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پروندهها، صدور حکم و اجرای احکام است، افزود: بهمنظور دسترسی آسانتر مردم به خدمات تعزیراتی و تسریع در روند رسیدگی به تخلفات، گشتهای مشترک بهصورت میدانی فعال شدهاند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران با تأکید بر سرعت رسیدگی به پروندهها اظهار کرد: در کمترین زمان ممکن و کمتر از ۱۰ روز، نتیجه رسیدگی به پروندهها به شاکیان یا سازمانهای کاشف اعلام خواهد شد.
جودکی در تشریح عملکرد اخیر این اداره کل عنوان کرد: تاکنون یکهزار و ۳۳۱ مورد بازرسی در سطح شهرستانهای استان تهران انجام شده که در پی آن، ۹۰۷ پرونده تخلفاتی تشکیل شده است و از این تعداد، ۴۹۳ پرونده در حال حاضر در مرحله رسیدگی قرار دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای گشتهای مشترک، صیانت از حقوق مصرفکنندگان و برخورد سریع، قاطع و مؤثر با متخلفان صنفی و اقتصادی است.
