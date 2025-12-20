  1. استانها
  2. تهران
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹

تشکیل ۹۰۷ پرونده تخلفاتی در شهرستان‌های استان تهران

تهران- مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از آغاز اجرای گشت‌های مشترک نظارتی با مشارکت دستگاه‌های متولی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش جودکی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران  از آغاز اجرای گشت‌های مشترک نظارتی با مشارکت دستگاه‌های متولی خبر داد و گفت: این گشت‌ها با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده‌ها، صدور حکم و اجرای احکام است، افزود: به‌منظور دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات تعزیراتی و تسریع در روند رسیدگی به تخلفات، گشت‌های مشترک به‌صورت میدانی فعال شده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر سرعت رسیدگی به پرونده‌ها اظهار کرد: در کمترین زمان ممکن و کمتر از ۱۰ روز، نتیجه رسیدگی به پرونده‌ها به شاکیان یا سازمان‌های کاشف اعلام خواهد شد.

جودکی در تشریح عملکرد اخیر این اداره کل عنوان کرد: تاکنون یک‌هزار و ۳۳۱ مورد بازرسی در سطح شهرستان‌های استان تهران انجام شده که در پی آن، ۹۰۷ پرونده تخلفاتی تشکیل شده است و از این تعداد، ۴۹۳ پرونده در حال حاضر در مرحله رسیدگی قرار دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای گشت‌های مشترک، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد سریع، قاطع و مؤثر با متخلفان صنفی و اقتصادی است.

