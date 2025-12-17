  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۱

پیکر دختر ۹ ساله مفقود در سیلاب رویدر خمیر پیدا شد

بندرعباس - پیکر دختر ۹ ساله که در پی سیلاب روز گذشته در رویدر شهرستان خمیر مفقود شده بود، پس از ۱۹ ساعت جست‌وجو در حوالی روستای نیکان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع سیلاب در بخش رویدر شهرستان خمیر واقع در استان هرمزگان، دختر ۹ ساله‌ای به همراه خانواده خود هنگام عبور از کنار رودخانه فصلی کروئیه به داخل آب سقوط کرد.

این حادثه عصر روز گذشته رخ داد و از آن زمان تیم‌های امدادی هلال‌احمر و نیروهای مردمی جست‌وجوی مستمری را آغاز کردند.

پس از ۱۹ ساعت تلاش بی‌وقفه پیکر این کودک در حوالی روستای نیکان و رودبار قدیم کشف شد.

این حادثه تلخ که نگرانی و اندوه بسیاری را در میان اهالی منطقه به‌وجود آورد از جمله حوادث دلخراش ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب‌های فصلی است.

