پیکر دختر ۹ ساله مفقود در سیلاب رویدر خمیر پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع سیلاب در بخش رویدر شهرستان خمیر واقع در استان هرمزگان، دختر ۹ ساله‌ای به همراه خانواده خود هنگام عبور از کنار رودخانه فصلی کروئیه به داخل آب سقوط کرد.

این حادثه عصر روز گذشته رخ داد و از آن زمان تیم‌های امدادی هلال‌احمر و نیروهای مردمی جست‌وجوی مستمری را آغاز کردند.

پس از ۱۹ ساعت تلاش بی‌وقفه پیکر این کودک در حوالی روستای نیکان و رودبار قدیم کشف شد.

این حادثه تلخ که نگرانی و اندوه بسیاری را در میان اهالی منطقه به‌وجود آورد از جمله حوادث دلخراش ناشی از بارش‌های شدید و سیلاب‌های فصلی است.