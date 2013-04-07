جسد جوان غرق شده در رودخانه کارون کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی احمدی جوان 18 سال اهوازی، روز 14 فروردین به همراه سه تن از دوستانش سوار بر یک قایق بادی شخصی در حال تفریح در بستر رودخانه کارون بودند که ناگهان قایق آنها واژگون ولی وی به علت عدم استفاده از جلیقه نجات نتوانست خود را از غرق شدن نجات دهد این در حالی است که سه دوست دیگرش موفق شدند خود را از آب رها کنند.

هر چند گفته می شود مرتضی تا حدودی با فن شنا آشنایی دارد ولی ظاهرا پاهای وی در هنگام غرق شدن از حرکت ایستاده و همین امر باعث شد وی نتواند به خوبی خود را از آب نجات دهد.

در این مدت چندین غواص خصوصی با تلاش خانواده این جوان بستر رودخانه کارون تا پارک قوری در منطقه گلستان اهواز را بررسی کردند ولی در نهایت بعد پنج روز، جسد وی زیر پل سفید اهواز کشف و از بستر رودخانه به بیرون کشیده شد.

نکته جالب این اتفاق این است که سایت نجات غریق شهرداری اهواز تا روز 13 فروردین امسال در حوالی همان منطقه بسیاری از افرادی که دچار حادثه شده اند را نجات داد ولی روز چهارده فروردین که این حادثه رخ داد و اتفاقا یکی از روزهای شلوغ سواحل کارون بود، این سایت تعطیل شده بود.

به علت بارندگی های مناسب امسال، رودخانه کارون در این موقع از سال از آب مناسبی برخوردار است این در حالی است که در سال های قبل این رودخانه آب چندانی نداشت که به این شیوه باعث غرق شدن شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، رود کارون پرآب ترین و بزرگترین رودخانه ایران است. این رود با طول۹۵۰ کیلومتر طولانی ترین رودخانه ای است که تنها در داخل ایران قرار دارد و همچنین تنها رود ایران است که بخشی از آن قابل کشتیرانی است. آب آشامیدنی کلانشهر اهواز از رودخانه کارون تامین می شود. در حاشیه این رود تمدنهای بزرگی شکل گرفته است.

رودخانه کارون رودخانه‌ای است که از نظر ارتفاع سطح آب و عرض و طول و از نظر جریان و گذر آب و عرض و طول مناسب آبخور برای عبور کشتی های کوچک به نام لبخ یا مرکب در حد و اندازه رودخانه های دجله و فرات و برای عبور این قبیل کشتیهای کوچک کاملا مناسب است.