  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

حمید طالقانی بازیگر قدیمی درگذشت

حمید طالقانی بازیگر سینما و تلویزیون بعد از یک دوره بیماری درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طالقانی بازیگر سینما و تلویزیون که بیشتر در دهه ۷۰ فعالیت داشت بعد از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان درگذشت.

نعیمه نظام دوست بازیگر از درگذشت این هنرمند خبر داده است.

این بازیگر ایرانی در سال ۱۳۴۴ در شهر تهران متولد شد و از فیلم‌هایش می‌توان به «دبیرستان»، «گل های داوودی»، «مردی شبیه باران» و.. اشاره کرد. او همچنین در سریال‌های «به او بگویید دوستش دارم»، «آشیانه‌ای برای زندگی» و «به‌آوران زندگی» نقش ایفا کرده است.

خانه سینما نیز در پیامی خبر داده است که پیکر آن مرحوم فردا پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده می‌شود.

کد خبر 6692641
عطیه موذن

    • مهسا IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
      4 0
      پاسخ
      خدا یش بیامرزد روحش شاد
      • IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
        1 0
        خدا بیامرزد اگر دوست داشتید فاتحه و صلواتی برای همه رفتگان بخوانیم

