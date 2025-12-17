حمید طالقانی بازیگر قدیمی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طالقانی بازیگر سینما و تلویزیون که بیشتر در دهه ۷۰ فعالیت داشت بعد از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان درگذشت.
نعیمه نظام دوست بازیگر از درگذشت این هنرمند خبر داده است.
این بازیگر ایرانی در سال ۱۳۴۴ در شهر تهران متولد شد و از فیلمهایش میتوان به «دبیرستان»، «گل های داوودی»، «مردی شبیه باران» و.. اشاره کرد. او همچنین در سریالهای «به او بگویید دوستش دارم»، «آشیانهای برای زندگی» و «بهآوران زندگی» نقش ایفا کرده است.
خانه سینما نیز در پیامی خبر داده است که پیکر آن مرحوم فردا پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده میشود.
نظر شما