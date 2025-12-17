به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور و مرحله اول انتخابی تیم ملی، یادبود مرحوم لقمان رضایی مربی تیم ملی کشتی فرنگی و از مربیان سازنده شهرستان ایذه و استان خوزستان، از صبح امروز در شهر اهواز و با برگزاری مسابقات پنج وزن نخست آغاز شد.
صبح امروز همچنین وزنکشی پنج وزن ابتدایی این مسابقات با حضور کشتیگیران انجام شد و فرنگیکاران رقابتهای خود را آغاز کردند.
در این دوره از رقابتها، کشتیگیرانی از استانهای مختلف کشور حضور دارند و مسابقات تا ۲۸ آذرماه ادامه خواهد داشت.
این مسابقات نقش مهمی در شناسایی نفرات برتر و انتخاب ترکیب اولیه تیم ملی کشتی فرنگی کشور دارد.
