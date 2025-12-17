زبان فارسی بهترین گفتمان دیپلماسی علمی جهان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طاهری ظهر چهارشنبه در نشست رؤسای مراکز آموزش زبان فارسی، با اشاره به پشتوانه استوار و ساختار منحصربهفرد زبان فارسی اظهار کرد: زبان فارسی بدون جنگ و درگیری، در گستره وسیعی از جهان توسعه یافته و امروز در بیش از ۶۰ کشور دارای کرسیهای آموزشی و گویشوران پویا است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی این زبان افزود: اقبال به زبان فارسی ریشهای کهن دارد و پیش از اسلام شکل گرفته و پس از اسلام نیز دامنه نفوذ آن به چین، هند، پاکستان، کشورهای اسکاندیناوی، بالکان و دیگر مناطق جهان گسترش یافته است.
رئیس دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) با بیان ویژگیهای ممتاز زبان فارسی تصریح کرد: گستردگی جغرافیایی زبان فارسی، موجب اقبال عمومی به آن شده و این زبان، بهترین گفتمان را در دیپلماسی علمی جهان در اختیار دارد؛ بهگونهای که بسیاری از شاعران و اندیشمندان برجسته دنیا، افتخار شاگردی ادیبان ایرانی و اسلامی را داشتهاند.
طاهری با اشاره به ساختار آموزشی زبان فارسی گفت: یکی از ویژگیهای مهم زبان فارسی، ساخت صرفی آن است که یادگیری و آموزش را برای زبانآموزان تسهیل میکند و این روانی و انعطافپذیری، به افزایش هوش فرهنگی کمک میکند.
وی در پایان با اشاره به محتوای غنی زبان فارسی اظهار امیدواری کرد: زبان فارسی بتواند صحنههای وسیعتری از جهان را درنوردد و مرجعیت علمی ایرانیان و فارسیزبانان بیش از گذشته تقویت شود.
در ادامه این نشست، دکتر علیرضا حسینی رئیس مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) با تأکید بر نقش این مرکز بهعنوان یکی از بازوان فرهنگی کشور گفت: از سال ۱۳۷۲، مرکز آموزش زبان فارسی این دانشگاه بهعنوان یکی از قدیمیترین و فعالترین مراکز آموزش زبان فارسی فعالیت خود را آغاز کرده و همواره تلاش داشته فراتر از آموزش صرف، بستری برای گفتوگوی ملل و نزدیکی ملتها فراهم کند.
وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به شبکهای منسجم، ملی و با افق بینالمللی در حوزه آموزش زبان فارسی نیازمندیم و باید با همدلی و همسویی، برای تحقق یک هدف مشترک حرکت کنیم.
رئیس مرکز آموزش زبان فارسی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش تصریح کرد: حرکت به سمت استانداردسازی سطوح آموزشی، همافزایی در تولید منابع، طراحی نظام ارزیابی مشترک و تربیت مدرس، مسیری است که تنها با همکاری و مشارکت همه مراکز آموزش زبان فارسی محقق خواهد شد.
نظر شما