به گزارش خبرنگار مهر، در دنیای پیچیده ارتباطات انسانی، صدا تنها ابزار انتقال واژه‌ها نیست؛ بلکه آیینه‌ای از شخصیت، اعتمادبه‌نفس و حتی ناخودآگاه گوینده است. کتاب «صدای تو، شخصیت تو» نوشته سامان کجوری، گوینده و صداپیشه فارسی و انگلیسی، تلاشی نظام‌مند برای کشف، پرورش و به‌کارگیری این سرمایه ذاتی است.

این اثر با عبور از کلیشه‌های رایج فن بیان، به خواننده می‌آموزد که چگونه با شناخت و اصلاح کیفیت صدا، نه تنها بیان خود را بهبود ببخشد، بلکه هویت کلامی خود را تقویت کرده و در مسیر تبدیل شدن به فردی تأثیرگذارتر در عرصه‌های اجتماعی و حرفه‌ای قدم بردارد.

کتاب در ۲۱ فصل نوشته شده و موضوعاتی چون صدای ما و ارتباط آن با احساسات، پرورش صدای طبیعی، واضح و طنین‌انداز صحبت کردن، تأثیر سبک حرف زدن بر شخصیت، اثرات ترومای دوران کودکی بر صدا و شخصیت، سیستم صوتی انسان، صدای زنان و مردان، گرم کردن صدا و اندام‌های گفتاری و ده گام برای حفظ صدای طبیعی را پوشش می‌دهد. فصل‌ها تمرین‌ها و نکات عملی متعددی برای بهبود صدا، کنترل لحن و بلندی صدا در موقعیت‌های مختلف ارائه می‌کنند.

نویسنده معتقد است فن بیان فراتر از انتخاب واژگان است؛ بیشتر مردم بعد از مدتی ممکن است جملات دقیق شما را فراموش کنند، اما هرگز فراموش نمی‌کنند چگونه و با چه لحنی آن جملات را بیان کرده‌اید. این نکته اهمیت صدا و ملودی آن، همان لحن کلام، را برجسته می‌کند، چرا که هر آنچه بر زبان شخص جاری می‌شود، در بستر صدا به مخاطب منتقل می‌شود. تا زمانی که فرد کنترل مناسبی روی کیفیت، لحن و گام صدای خود نداشته باشد، حتی زیباترین واژگان هم نمی‌توانند به شکلی تأثیرگذار به شنونده منتقل شوند.

در بخشی از کتاب به تمرین‌های عملی پرداخته شده است: برای مثال، نویسنده پیشنهاد می‌کند در منزل و کنار اعضای خانواده تمرین کنید صدای خود را از حالت یکنواخت خارج کرده و بلندی و گام صدا را متناسب با موقعیت‌های مختلف تنظیم کنید. حتی در محیط‌های پرسروصدا مانند خطوط مونتاژ کارخانه، نیاز است با صدای بلندتر صحبت کنید تا بر صدای محیط غلبه کنید، اما همواره از فریاد زدن پرهیز شود.

سامان کجوری، نویسنده کتاب، از کودکی وارد دنیای موسیقی شد و توجه ویژه‌ای به کیفیت صداها داشت. تجربه گسترده او در گویندگی و دکلمه‌خوانی، تخصص و مهارت وی را به چهره‌ای شاخص در این حوزه تبدیل کرده است و این دانش و تجربه در تمام صفحات کتاب موج می‌زند.

کتاب «صدای تو، شخصیت تو» در ۲۲۸ صفحه توسط انتشارات سبزان منتشر شده و با قیمت ۲۴۵ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. این اثر برای هر کسی که می‌خواهد صدای خود را به سرمایه‌ای برای موفقیت اجتماعی و حرفه‌ای تبدیل کند، یک راهنمای جامع و عملی است.