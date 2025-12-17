سعید کیاکجوری در گفتگو با خبرنگار مهر از جزئیات پروژه جدید سفرهای دریایی در سواحل دریای خزر و برنامههای آتی برای تقویت گردشگری دریایی در ایران خبر داد و گفت: پروژه جدید سفرهای دریایی به سواحل دریای خزر با هدف توسعه حمل و نقل دریایی بین بنادر شمالی کشور و کشورهای همسایه، از جمله ترکمنستان، طراحی شده است و هدف ما این است که با تقویت ارتباطات دریایی، گردشگری و حمل و نقل بینالمللی را ارتقا دهیم.
پروژه جدید سفرهای دریایی
وی در ادامه به چالشهای موجود در این حوزه اشاره کرد و توضیح داد: یکی از مهمترین چالشها برای توسعه سفرهای دریایی، کمبود ارتباطات تجاری و مبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه است و اگر حجم مبادلات تجاری کم باشد، طبیعتاً سفرهای دریایی نیز کاهش مییابد. با این حال، دریای خزر شرایط طبیعی مساعدی برای توسعه گردشگری دریایی دارد و ما در تلاش هستیم تا از این ظرفیتها به بهترین نحو استفاده کنیم.
جزئیات پروژه و ویژگیهای کشتیهای جدید
کیاکجواری در ادامه افزود: در این پروژه، کشتیهای مسافری جدیدی خریداری شدهاند که ظرفیت پذیرش ۲۵۰ نفر مسافر به صورت همزمان را دارند. این کشتیها مجهز به امکانات کامل رفاهی، از جمله سردخانه و دیگر خدمات لازم، خواهند بود و از مزیتهای این کشتیها این است که میتوانند به مدت یک ماه بدون نیاز به مراجعه به ساحل، خدماترسانی کنند.
وی همچنین بیان کرد: کشتیهای جدید تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران در بندر نوشهر ثبت خواهند شد و به زودی فعالیتهای مربوط به ثبت و راهاندازی آنها آغاز میشود.
سرمایهگذاری و پیشبینی برای ایام نوروز
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران در ادامه اظهار داشت: سرمایهگذار این پروژه قول داده است که در صورت آماده شدن زیرساختها، کشتیها از ایام تعطیلات نوروزی به حمل مسافر بپردازند. ما امیدواریم که این کشتیها به عنوان میزبان مسافران نوروزی به طور کامل آماده خدمترسانی شوند.
کیاکجاری در بخش دیگری افزود: این پروژه با سرمایهگذاری بالغ بر ۳,۵۰۰ میلیارد تومان در حال پیشرفت است و میتواند به تقویت گردشگری دریایی و ارتباطات تجاری ایران کمک کند و فاز اول پروژه در حال پیگیری است و پس از ثبت کشتیها، مرحله بعدی ساخت و تجهیز زیرساختها خواهد بود.
