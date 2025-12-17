عملیات ساخت ۱۲۱ واحد مسکن روستایی در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز پروژههای ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه هدف، گفت: ۳۳ واحد مسکونی در محمودآباد و ۷۷ واحد در آمل با حمایتهای دولتی و تفاهمنامههای جدید در دست احداث است.
وی گفت: این پروژهها به عنوان بخشی از طرحهای حمایتی برای اقشار کمدرآمد و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر نهادهای حمایتی در دستور کار قرار گرفته است.
احمدی در ادامه افزود: با حمایتهای ویژه مقام عالی استان و دستورهای صادره، تفاهمنامهای میان بنیاد مسکن و اداره کل راه و شهرسازی مازندران به امضا رسید که براساس آن، ۳۳ واحد مسکونی در زمین به مساحت ۱۰۷۰ متر مربع در محمودآباد و ۷۷ واحد در آمل با مساحت ۲۸۰۰ متر مربع ساخته خواهد شد.
وی همچنین به اهداف بلندمدت دولت در تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: این پروژهها به منظور تأمین مسکن برای افراد کمدرآمد و تحت حمایت نهادهای اجتماعی در دست اجراست و امیدواریم با همت و حمایتهای مستمر مسئولان، این طرحها در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
مدیرکل بنیاد مسکن مازندران خاطرنشان کرد: این پروژهها با هدف تسهیل دسترسی اقشار کمدرآمد به مسکن با کیفیت و مناسب در دست اقدام است و در راستای تحقق شعارهای دولت در زمینه مسکنسازی و کاهش مشکلات معیشتی مردم طراحی شدهاند.
در پایان، احمدی از همراهی و حمایتهای مستمر معاونتهای مختلف مسکن شهری و روستایی استان تشکر و تأکید کرد که این پروژهها، گامی مهم در راستای تأمین مسکن پایدار برای جامعه هدف خواهند بود.
