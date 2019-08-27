به گزارش خبرنگار مهر، حمید حیدری بریدی ظهر سه‌شنبه در آغاز عملیات پروژه ۱۰۴ واحدی مسکن شهری خورموج با بیان اینکه بنیاد مسکن در چند سال اخیر در حوزه احداث مسکن برای اقشار محروم جامعه و اقدامات ارزنده انجام داده است، اظهار داشت: این پروژه در ۲۶ بلوک ۴ واحدی ساخته می شود.

وی افزود: این ظرفیت در شهرستان دشتی وجود دارد که تعداد مسکن برای این اقشار محروم جامعه افزایش داده شود.

حیدری یادآور شد: مساحت این پروژه ۱۱ هزار و ۵۰۰ متر مربع است که تاکنون ۳۰۰ نفر برای این واحدها ثبت نام کرده اند.

وی گفت: در سال گذشته نیز ۴۴ واحد در شهر خورموج برای اقشار کم درآمد احداث شد.

سهمیه استان بوشهر در طرح ملی اقدام مسکن دو هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی است که این طرح توسط بنیاد مسکن به‌صورت انفرادی و گروهی در تمامی شهرهای استان بوشهر ساخته می‌شود.

برای هر واحد ۷۵ میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود. برای هر واحد مسکونی علاوه بر تسهیلات بانکی با سود ۱۸ درصد، ۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه هم با سود دو۲ درصد پرداخت می‌شود.