به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی بختیاری عصر چهارشنبه در افتتاح ۴۵۰ واحد مسکون روستایی از بهره‌برداری رسمی همزمان ۴۵۰ واحد مسکونی در روستاهای این استان خبر داد و اظهار کرد: مسکن، سنگین‌ترین اما ماندگارترین و آرامش‌بخش‌ترین خدمت به خانواده‌های نیازمند است.

وی با بیان اینکه خانواده‌ها پس از تکمیل واحدها و تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب و گاز، پیش از افتتاح رسمی در این منازل ساکن شده‌اند، افزود: رویکرد کمیته امداد این است که به محض آماده شدن واحد مسکونی، مددجویان در آن اسکان یابند و منتظر تشریفات اداری و افتتاح رسمی نمانند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با قدردانی از همراهی استانداری گلستان، نمایندگان مجلس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی، بسیج سازندگی و خیرین اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها نتیجه همدلی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم و خیرین است که با اهدای زمین و تأمین منابع مالی، نقش مؤثری در خانه‌دار شدن خانواده‌های محروم ایفا کردند.

بختیاری با تأکید بر اینکه کمیته امداد شأنی جز خدمت و نوکری ولی‌نعمت‌های خود ندارد، اظهار کرد: هر جا دل خانواده‌ای نیازمند شاد می‌شود، همان‌جا محل استجابت دعاست و امروز تحویل کلید این منازل، بهترین فرصت برای دعا برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور است.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد ملی این نهاد گفت: طی چهار سال اخیر، ۹۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی مددجویی در کشور با همکاری دولت، خیرین و نهادهای انقلابی ساخته و تحویل شده که در این مدت بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک دولتی و ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه مسکن محرومان پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در پایان با تقدیر از اصحاب رسانه برای ترویج فرهنگ احسان و همبستگی اجتماعی، خاطرنشان کرد: استان گلستان به دلیل انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی میان مسئولان و نهادها، الگویی موفق در اجرای طرح‌های مسکن محرومان به شمار می‌رود.

