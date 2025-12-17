  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

بهره‌برداری رسمی از ۴۵۰ واحد مسکونی مددجویی در گلستان

بهره‌برداری رسمی از ۴۵۰ واحد مسکونی مددجویی در گلستان

گرگان-رئیس کمیته امداد کشور گفت: همزمان با آیینی رسمی، ۴۵۰ واحد مسکونی مددجویی در روستاهای استان گلستان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی بختیاری عصر چهارشنبه در افتتاح ۴۵۰ واحد مسکون روستایی از بهره‌برداری رسمی همزمان ۴۵۰ واحد مسکونی در روستاهای این استان خبر داد و اظهار کرد: مسکن، سنگین‌ترین اما ماندگارترین و آرامش‌بخش‌ترین خدمت به خانواده‌های نیازمند است.

وی با بیان اینکه خانواده‌ها پس از تکمیل واحدها و تأمین زیرساخت‌هایی مانند آب و گاز، پیش از افتتاح رسمی در این منازل ساکن شده‌اند، افزود: رویکرد کمیته امداد این است که به محض آماده شدن واحد مسکونی، مددجویان در آن اسکان یابند و منتظر تشریفات اداری و افتتاح رسمی نمانند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با قدردانی از همراهی استانداری گلستان، نمایندگان مجلس، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی، بسیج سازندگی و خیرین اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها نتیجه همدلی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم و خیرین است که با اهدای زمین و تأمین منابع مالی، نقش مؤثری در خانه‌دار شدن خانواده‌های محروم ایفا کردند.

بختیاری با تأکید بر اینکه کمیته امداد شأنی جز خدمت و نوکری ولی‌نعمت‌های خود ندارد، اظهار کرد: هر جا دل خانواده‌ای نیازمند شاد می‌شود، همان‌جا محل استجابت دعاست و امروز تحویل کلید این منازل، بهترین فرصت برای دعا برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور است.

وی در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد ملی این نهاد گفت: طی چهار سال اخیر، ۹۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی مددجویی در کشور با همکاری دولت، خیرین و نهادهای انقلابی ساخته و تحویل شده که در این مدت بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کمک دولتی و ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در حوزه مسکن محرومان پرداخت شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در پایان با تقدیر از اصحاب رسانه برای ترویج فرهنگ احسان و همبستگی اجتماعی، خاطرنشان کرد: استان گلستان به دلیل انسجام، هماهنگی و هم‌افزایی میان مسئولان و نهادها، الگویی موفق در اجرای طرح‌های مسکن محرومان به شمار می‌رود.

کد خبر 6693176

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها