پلمب یک رستوران سنتی در خرم‌آباد به دلیل هنجار شکنی و عدم رعایت ضوابط

خرم‌آباد- رئیس پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی لرستان از پلمب یک واحد صنفی رستوران سنتی در مرکز استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در تشریح جزئیات این خبر روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: طی رصد مستمر اطلاعاتی و رصد میدانی پلیس بر واحدهای صنفی سطح شهر خرم آباد تخلفاتی در یک رستوران سنتی محرز شد.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی کامل صورت گرفته مشخص شد که این واحد صنفی اقدام به نقض آشکار ضوابط انتظامی و همچنین بروز رفتارهای مغایر با هنجارهای عمومی کره است که این امر مستلزم واکنش فوری و قاطع قانونی بود.

سرگرد کوهزادی تأکید کرد به دنبال تأیید تخلفات واحد صنفی مذکور پلمب و پرونده متخلف به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس اماکن عمومی لرستان در پایان به تمامی صاحبان مشاغل و واحدهای خدماتی هشدار داد پلیس اماکن عمومی با واحدهای صنفی هنجار شکن قاطعانه برخورد خواهد کرد.

