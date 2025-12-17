به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی در تشریح جزئیات این خبر روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت: طی رصد مستمر اطلاعاتی و رصد میدانی پلیس بر واحدهای صنفی سطح شهر خرم آباد تخلفاتی در یک رستوران سنتی محرز شد.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی کامل صورت گرفته مشخص شد که این واحد صنفی اقدام به نقض آشکار ضوابط انتظامی و همچنین بروز رفتارهای مغایر با هنجارهای عمومی کره است که این امر مستلزم واکنش فوری و قاطع قانونی بود.

سرگرد کوهزادی تأکید کرد به دنبال تأیید تخلفات واحد صنفی مذکور پلمب و پرونده متخلف به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس اماکن عمومی لرستان در پایان به تمامی صاحبان مشاغل و واحدهای خدماتی هشدار داد پلیس اماکن عمومی با واحدهای صنفی هنجار شکن قاطعانه برخورد خواهد کرد.