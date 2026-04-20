جریمه ۲۳۱ میلیاردی قاچاقچی سوخت در بوشهر

به‌گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی حسینی گفت: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بوشهر به پرونده قاچاق ۳۲۵ هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت به ارزش ۹۰ میلیارد و ۵۴۲ میلیون ریال رسیدگی کرد.

وی افزود: این شعبه با بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه‌بر ضبط کامل محموله سوخت کشف‌شده، متخلف را به پرداخت ۱۸۱ میلیارد و ۸۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: همچنین، چون ارزش وسیله نقلیه حامل، بیش از ارزش سوخت بود، معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت ۲۳۱ میلیارد و ۸۵ میلیون و ۶۹۶ هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.

حسینی یادآور شد: این پرونده با گزارش منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران، پیرامون کشف محموله سوخت قاچاق از یک شناور در آب‌های خلیج فارس تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی بوشهر ارسال شده بود.