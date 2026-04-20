هادی سبزواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان، اظهار کرد: با توجه به تأکیدات وزارتخانه و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تلاش شده است تا در همه شهرهای استان همدان، برنامه‌ای ویژه، منسجم و هدفمند برای ارتقای نشاط اجتماعی و افزایش مشارکت مردم در حوزه ورزش همگانی اجرا شود.

وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به شادی، نشاط و پویایی نیاز دارد، افزود: بر همین اساس، مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع از جمله ورزش صبحگاهی، ایستگاه‌های ورزش روزانه، پیاده‌روی‌های عمومی و چالش‌های ورزشی برای گروه‌های مختلف سنی در نظر گرفته شده تا شهروندان بتوانند به‌صورت مستمر از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی همدان ادامه داد: هم اکنون مردم می‌توانند از ایستگاه‌های ورزش روزانه در ساعات مشخص استفاده کنند و برای سهولت حضور در این برنامه‌ها، یک اپلیکیشن نیز طراحی شده که امکان مشارکت آسان‌تر علاقه‌مندان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به بازگشایی سالن‌ها و اماکن ورزشی پس از یک دوره تعطیلی به دلیل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، افزود: خوشبختانه فعالیت‌ها دوباره آغاز شده و ورزش صبحگاهی نیز از هفته دوم فروردین ۱۴۰۵ راه افتاده است.

سبزواری با تأکید بر نیاز جامعه به نشاط و پویایی اجتماعی بعد از تعطیلی ۴۰ روزه اماکن ورزشی گفت: بسته جامع برنامه‌های ورزشی شامل ایستگاه‌های روزانه، پیاده‌روی و چالش‌های همراه با جوایز در سطح استان اجرایی شده است.

وی بیان کرد: همچنین برنامه‌های شاد و عمومی مانند پیاده‌روی نیز برای عموم مردم پیش‌بینی شده تا خانواده‌ها، کودکان، نوجوانان، بانوان و آقایان بتوانند در فضایی پرنشاط در این برنامه‌ها حضور پیدا کنند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان ادامه داد: تلاش ما این است که با تداوم این برنامه‌ها، ورزش همگانی را به یک عادت روزمره در میان مردم تبدیل کنیم و از این طریق، هم سلامت جسمی و هم نشاط اجتماعی را در جامعه تقویت کنیم.

وی از حمایت‌های مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در راستای حمایت از ورزش همگانی قدردانی کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم روحیه و نشاط اجتماعی را در بین شهروندان استان همدان افزایش دهیم.