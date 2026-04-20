به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی مدیریت شهری اظهار کرد: امروز همه ارکان کشور در یک میدان جهاد فراگیر قرار دارند و هرگونه خدمت‌رسانی به مردم، مصداقی از مجاهدت در مسیر حفظ و تقویت نظام اسلامی است.

وی با اشاره به سختی‌ها و پیچیدگی‌های مدیریت شهری افزود: شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی با گستره‌ای وسیع از مأموریت‌ها، از بدو تولد تا پایان حیات شهروندان، نقش‌آفرین هستند و این مسئولیت، همزمان دارای ابعاد فنی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی است که مدیریت آن نیازمند رویکردی علمی و منعطف است.

استاندار همدان با بیان اینک سال گذشته یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های مدیریتی کشور بوده است، تصریح کرد: هم‌زمانی فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و شرایط جنگی، مدیریت شهری را با مسئولیت‌های مضاعف مواجه کرد، اما همراهی مردم و ایستادگی مدیران، زمینه عبور از این شرایط را فراهم ساخت.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم در مدیریت صحنه‌های اجتماعی گفت: حضور میدانی و مستمر مردم در شرایط حساس، یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات و اقتدار کشور بوده و این سرمایه اجتماعی باید مورد صیانت و تقویت قرار گیرد.

ملانوری شمسی با اشاره به تغییرات بنیادین در سبک زندگی شهروندان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری ناگزیر است برنامه‌ها و سیاست‌های خود را متناسب با تحولات فناوری، تغییر ذائقه اجتماعی و انتظارات نسل جدید بازطراحی کند و از رویکردهای سنتی فاصله بگیرد.

وی همچنین بر ضرورت توجه به هویت فرهنگی و تاریخی شهر تأکید کرد و گفت: در طراحی‌های شهری، فضاسازی‌ها و برنامه‌های فرهنگی باید اصالت بومی، تاریخ و تمدن غنی همدان به‌عنوان یک مؤلفه هویتی برجسته، به‌درستی بازنمایی شود.

استاندار همدان در ادامه، ترافیک شهری را یکی از چالش‌های اساسی همدان دانست و اظهار کرد: اجرای طرح‌های تحولی در حوزه حمل‌ونقل و ایجاد زیرساخت‌های کلان از جمله مسیرهای پیرامونی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مدیریت آینده شهر است.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در مدیریت شهری بیان کرد: شهرداری‌ها باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی از جمله قانون درآمدهای پایدار، سهم سرمایه‌گذاری را در تأمین منابع افزایش دهند تا ضمن کاهش فشار بر شهروندان، زمینه ارتقای رفاه عمومی فراهم شود.

ملانوری شمسی همچنین توسعه گردشگری را از اولویت‌های راهبردی استان دانست و افزود: با توجه به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی همدان، تقویت زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جنگی اخیر، بر نقش شهرداری‌ها در مدیریت بحران، آرام‌سازی فضای روانی جامعه، فضاسازی شهری و نیز مشارکت در آواربرداری و بازسازی تأکید کرد و گفت: مدیریت شهری در این حوزه‌ها عملکرد قابل قبولی داشته و لازم است این روند تا بازگشت کامل شرایط به حالت پایدار تداوم یابد.

استاندار همدان در پایان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری، بر لزوم تداوم هم‌افزایی میان شورای اسلامی شهر، شهرداری و شهروندان تأکید کرد و گفت: تحقق توسعه پایدار شهری، در گرو تعامل مؤثر این سه ضلع و برنامه‌ریزی مبتنی بر نیازهای واقعی مردم است.