دستبند پلیس آگاهی هرمزگان بر دستان قاتل متواری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان گفت: در پی وقوع یک فقره قتل و متواری شدن قاتل به مقصد نامعلوم، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیقات میدانی صورت گرفته مشخص شد قاتل بدلیل اختلافات خانوادگی در یک مراسم عروسی با مقتول درگیر و با ضربه چاقو وی را به قتل رسانده و بلافاصله پس از وقوع قتل به مکان نامعلومی متواری شده است که علی رغم همه تلاش‌های صورت گرفته دستگیری متهم با توجه به تغییر مکان و جابجایی‌های متعدد میسر نشد.

این مقام ارشد انتظامی استان اظهار کرد: مأموران پس از حدود سه سال پیگیری و تلاش نهایتاً با انجام کار اطلاعاتی و بهره گیری از شیوه‌های پلیسی مخفیگاه این قاتل متواری را در استان فارس شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی ضمن هماهنگی و اخذ نیابت قضائی با تشکیل دو اکیپ مجرب به محل اعزام و ضمن شناسایی مخفیگاه متهم در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه، قاتل را در مخفیگاهش دستگیر و به استان منتقل کردند.

سردار جاویدان با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه و با توجه به مستندات پلیس و تفهیم ادله جرم، لب به اعتراف گشوده و به جرم ارتکابی و قتل مقتول با انگیزه اختلاف خانوادگی اقرار کرد، بیان داشت: قاتل دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.