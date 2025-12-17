  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

رئیس کل دادگستری گیلان:

رعایت حقوق شهروندی در ناوگان تاکسیرانی اعتماد عمومی را تقویت می‌کند

رشت- رئیس کل دادگستری گیلان به نقش مؤثر رانندگان تاکسی و سایر وسائط نقلیه در تأمین امنیت تاکید کرد و گفت: رعایت حقوق شهروندی در ناوگان تاکسیرانی اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای اتحادیه تعاونی‌های تاکسیرانی استان با حضور در دادگستری کل استان به مناسبت ۲۶ آذر روز ملی حمل و نقل با مجید الهیان رئیس کل دادگستری گیلان دیدار کردند.

مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان با تبریک روز ملی حمل و نقل اظهار داشت: این روز فرصت مغتنمی است تا از زحمات تاکسیرانان و همه رانندگان وسائط نقلیه عمومی که با تعهد، وجدان کاری و صبوری با جابجایی مسافر و بار به خدمت رسانی به مردم و اقتصاد کشور می‌پردازند تقدیر شود.

وی با اشاره به نقش مؤثر رانندگان تاکسی و سایر وسائط نقلیه در تأمین امنیت، نظم و رفاه عمومی، تصریح کرد: فعالیت ناوگان تاکسیرانی از ارکان اساسی خدمات شهری است و رعایت مقررات قانونی و اصول حقوق شهروندی در این حوزه، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای اعتماد عمومی و تحقق عدالت اجتماعی دارد.

رئیس کل دادگستری استان خاطر نشان کرد: دادگستری استان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، ضمن صیانت از حقوق رانندگان و شهروندان، در مسیر مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز و ایجاد نظم پایدار در حوزه تاکسیرانی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد و شورای ترافیک، شهرداری و پلیس راهور استان نیز باید نهایت همکاری را در نظم بخشی به ترافیک شهری و ایجاد زمینه مناسب انجام داده و با حمایت همه جانبه، زمینه را برای فعالیت تاکسیرانان فراهم کنند.

اعضای اتحادیه تاکسیرانی نیز در این جلسه به بیان مشکلات صنفی، از جمله مسائل مربوط به فعالیت مسافر برهای شخصی و غیر مجاز، نرخ کرایه، بیمه و وضعیت معیشتی رانندگان پرداختند.

