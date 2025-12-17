بازار مشترک علمی برای تحقق وحدت واقعی حوزه و دانشگاه ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر چهارشنبه در مراسم وحدت حوزه و دانشگاه در حوزه علمیه کوتنا قائم‌شهر، ضمن تبریک ایام ولادت حضرت زهرا (س) و امام راحل (ره) و گرامیداشت هفته پژوهش، با اشاره به پیروزی‌های اخیر جبهه حق، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر، وحدت داخلی ما نقش اساسی در شکست محاسبات دشمنان داشته است.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای هسته‌ای و علمی، افزود: خون شهدای هسته‌ای و علمی سبب ایجاد وحدتی شد که شاید هزاران سخنرانی هم نمی‌توانست این وحدت را به وجود آورد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین به لزوم پایدار کردن وحدت در جامعه اشاره و گفت: برای حفظ نعمت وحدت، باید از این وفاق برای حل مشکلات استفاده کرده و آثار آن را در زندگی مردم نمایان سازیم.

وی در پایان با اشاره به اهمیت عملیاتی شدن وحدت حوزه و دانشگاه، پیشنهاد ایجاد یک «بازار مشترک علمی» را مطرح کرد و افزود: حوزه و دانشگاه باید در یک همکاری مشترک، تولیدات علمی خود را به هم متصل کنند تا جامعه از آن بهره‌مند شود.