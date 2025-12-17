به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست، در تشریح آخرین وضعیت راه‌های استان پس از بارش‌های اخیر نزولات آسمانی و جاری شدن سیلاب، اعلام کرد که چهار محور ارتباطی در استان مسدود شده و تلاش‌ها برای ایمن‌سازی و بازگشایی محورهای مواصلاتی ادامه دارد.

وی با اشاره به انسداد محور خمیر به لنگه در محدوده آب نما به دلیل طغیان رودخانه فصلی، مسیر جایگزین آن را روستای دژگان - پل دژگان معرفی کرد و افزود: این مسیر جایگزین تنها برای تردد خودروهای سبک مناسب است.

این مسئول انتظامی استان در ادامه به تشریح سه محور مسدود دیگر پرداخت:

۱. محور خمیر به بندرعباس: این مسیر به علت آب‌گرفتگی معبر و سیلاب مسدود شده است و مسیر جایگزین آن محور گچین است که در حال حاضر به صورت دوطرفه برای تردد بازگشایی شده است.

۲. محور لنگه به پارسیان: این محور در محدوده مغویه به دلیل آب‌گرفتگی دهانه پل، مسدود است و مسیر جایگزین تعیین شده، محور کنگ – ارمک و باوردان است.

۳. محور پارسیان به لنگه: این مسیر در محدوده روستای رستاق به دلیل تخریب پل سنچول مسدود اعلام شد.

رئیس پلیس راه هرمزگان افزود: تیم‌های پلیس راه استان به همراه عوامل راهداری در تمامی محورهای مسدود حاضر بوده و عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی جاده‌ها با جدیت در جریان است، هدف اصلی ما، بازگشایی هرچه سریع‌تر این مسیرها با حفظ کامل ایمنی ترددکنندگان است.

سرهنگ محمد حق پرست از عموم هم‌استانی‌ها و مسافران خواست: با توجه به شرایط جوی ناپایدار و احتمال وقوع سیلاب‌های ناگهانی، از سفرهای غیرضروری به مناطق سیل‌خیز جداً پرهیز کرده و از هرگونه تلاش برای عبور از مسیرهای مسدود شده خودداری نمایند. هرگونه تغییر در وضعیت تردد در جاده‌های استان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.