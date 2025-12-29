محدودیت تردد در محور بندرخمیر- بندرلنگه؛ آبنمای کنخ مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال شرایط ایجادشده در محور بندرخمیر _ بندرلنگه و در محدوده آبنمای کنخ، تردد خودروهای سواری در این مسیر تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس اعلام مسئولان مربوطه، تردد خودروهای سواری از محور جایگزین بندرخمیر_ دژگان_بندرلنگه انجام میگیرد.
همچنین تردد خودروهای سنگین از این محور صرفاً با رعایت کامل نکات ایمنی و احتیاط لازم امکانپذیر است.
از رانندگان درخواست میشود ضمن توجه به هشدارهای ایمنی و همکاری با عوامل اجرایی، اخبار و اطلاعیههای تکمیلی را از مراجع رسمی پیگیری کنند.
