۸ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

محدودیت تردد در محور بندرخمیر- بندرلنگه؛ آبنمای کنخ مسدود شد

بندرخمیر- محور بندرخمیر ـ بندرلنگه در محدوده آبنمای کنخ به‌منظور حفظ ایمنی، برای تردد خودروهای سواری مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال شرایط ایجادشده در محور بندرخمیر _ بندرلنگه و در محدوده آبنمای کنخ، تردد خودروهای سواری در این مسیر تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس اعلام مسئولان مربوطه، تردد خودروهای سواری از محور جایگزین بندرخمیر_ دژگان_بندرلنگه انجام می‌گیرد.

همچنین تردد خودروهای سنگین از این محور صرفاً با رعایت کامل نکات ایمنی و احتیاط لازم امکان‌پذیر است.

از رانندگان درخواست می‌شود ضمن توجه به هشدارهای ایمنی و همکاری با عوامل اجرایی، اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را از مراجع رسمی پیگیری کنند.

کد خبر 6706496

