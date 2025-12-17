به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان، که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، با تأکید بر اینکه سلامت و امنیت جان مردم اولویت نخست مدیریت استان است، گفت: راهداری از جمله حوزه‌هایی است که اگرچه کمتر در معرض دید قرار دارد، اما نقش آن در قضاوت افکار عمومی نسبت به عملکرد مدیریت استان بسیار جدی و تعیین‌کننده است.

نوری ضمن تبریک مناسبت‌ها و قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اظهار کرد: کیفیت و کمیت خدمات ارائه‌شده در این بخش، مستقیماً بر نگاه و داوری مردم اثرگذار است و هرگونه ضعف در پیش‌بینی، تدبیر و برنامه‌ریزی، به‌طور طبیعی متوجه مدیریت استان خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیشگیری، برنامه‌ریزی دقیق و حضور مؤثر در میدان، عامل اصلی ایجاد احساس امنیت در جامعه است، افزود: شناسایی نقاط حادثه‌خیز و اقدام به‌موقع، نقش مهمی در کاهش مخاطرات جاده‌ای دارد. مردم استان قدرشناس هستند و زمانی که تلاش و حضور نیروهای راهداری را به‌صورت ملموس ببینند، قضاوتی مثبت و منصفانه خواهند داشت.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مناطق مختلف استان، وضعیت راه‌های روستایی را یکی از چالش‌های جدی توسعه دانست و گفت: روستاها موتور محرکه توسعه هستند و ساماندهی اقتصاد روستا، موجب کاهش مهاجرت، افزایش ماندگاری جمعیت و شتاب‌بخشی به مسیر توسعه استان می‌شود. با توجه به سهم بالای جمعیت روستایی و اینکه حدود نیمی از راه‌های استان روستایی است، توجه ویژه به این بخش ضرورتی انکارناپذیر است.

نوری با تأکید بر اینکه بخشی از پایین بودن شاخص‌های استان به وضعیت راه‌های روستایی بازمی‌گردد، تصریح کرد: مجموعه راهداری می‌تواند با تقویت تعاملات بین‌بخشی، استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و تجهیزات سایر دستگاه‌ها و اتخاذ رویکردی هوشمندانه، سطح خدمات خود را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهد.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به میزبانی استان از بازی‌های جهانی کوراش برای نخستین بار در کشور، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی دانست و افزود: وضعیت مبادی ورودی و خروجی استان متناسب با شأن خراسان شمالی نیست و لازم است با بسیج ظرفیت همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، ساماندهی و تغییرات جدی در این حوزه انجام شود.

نوری همچنین با قدردانی از رانندگان به‌عنوان یکی از اقشار پرتلاش و پرریسک جامعه، گفت: رانندگان نقش مهمی در چرخه حمل‌ونقل و اقتصاد استان دارند و پیگیری تسهیلات لازم برای نوسازی ناوگان مسافربری، به‌ویژه خرید اتوبوس، در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان تأکید کرد: همه دستگاه‌ها در قبال سلامت جان و مال مردم مسئول هستند و با هم‌افزایی و تلاش جمعی باید شرایطی فراهم شود که کمترین تلفات جانی و مالی در جاده‌های استان رقم بخورد.