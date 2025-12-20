نوری: احداث میدان میوه و شهرک سوغات در بجنورد در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری شامگاه شنبه در جلسه علنی شورای شهر بجنورد با اشاره به دشواریهای تأمین بودجه در شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: تأمین منابع مالی بسیار سخت شده، اما بجنورد باید در تراز یک مرکز استان قرار گیرد و برای پویاتر شدن شهر، ارتقای کیفیت زندگی مردم و بهبود سیما و منظر شهری تلاش کنیم.
وی با اشاره به بازنگری در تراکم شهری بجنورد افزود: افزایش تراکم شهری نهایی شده و بهزودی ابلاغ خواهد شد که میتواند در افزایش درآمدهای پایدار شهری مؤثر باشد.
استاندار خراسان شمالی بیان کرد: باید به افزایش درآمد شهرداری بدون شهرفروشی کمک کنیم و با رعایت ضوابط و انعطاف قانونی، مسیر فعالیت شهرداری را هموار سازیم.
نوری با تأکید بر لزوم اجرای پروژههای مشارکتی اظهار داشت: شهرداری میتواند با مشارکت بخش خصوصی در حوزههای مختلف، پروژهها را تأمین مالی کند و همه باید از اجرای این پروژهها استقبال کنیم، اما شرط اصلی آن شفافیت است؛ بهگونهای که همه بدانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است و هیچ ابهامی وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به طولانی شدن برخی پروژههای مشارکتی گفت: وقتی پروژهای پس از یک دهه همچنان ناتمام باقی میماند، قطعاً کاستیهایی وجود دارد که یکی از پروژههای بجنورد در همین راستا به بازرسی معرفی شد و در دفاع از منافع مردم، هیچگونه ملاحظهکاری نخواهیم داشت.
استاندار خراسان شمالی فقدان میدان میوه و ترهبار در بجنورد را محسوس دانست و افزود: اقدامات اولیه برای احداث این میدان در اطراف لنگر در حال انجام است.
وی همچنین بر لزوم معرفی سوغات استان تأکید کرد و گفت: در ضلع شمالی روستای علیآباد، ۲۲ هزار مترمربع زمین برای احداث شهرک سوغات در نظر گرفته شده که میتواند به افزایش ماندگاری مسافران کمک کند.
استاندار خراسان شمالی درباره مرکز نمایشگاههای بینالمللی بجنورد نیز اظهار داشت: مرکز فعلی در شأن استان نیست، به همین منظور ۵۰ هکتار زمین جدید مکانیابی و تصویب شده و این پروژه در قالب مجوز بینام به فراخوان گذاشته خواهد شد.
وی در پایان به مجتمع ۱۸ هزار متری فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد و گفت: این پروژه نیازمند تأمین منابع جدی است که موضوع آن با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده تا از طریق مشارکت، روند پیشرفت آن تسریع شود.
