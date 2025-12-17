به گزارش خبرنگار مهر، فریبا علاسوند ظهر چهارشنبه در اجلاس نماز استان قم بیان کرد: دشمنان جامعه ایمانی شیعی با هدف تخریب بنیانهای دینی و اخلاقی تلاش میکنند سررشته ارزشهای معنوی را از دست افراد بگیرند و در این مسیر، بازتولید و انتقال مفاهیم فرهنگی و رفتاری را هدف قرار دادهاند.
وی گفت: در آموزههای دینی، مفهومی به نام «سرسلسله» وجود داردو به این معنا که رفتارهای اصلی، سایر رفتارهای مرتبط با خود را نیز به دنبال میآورند و بنابراین اگر سرسلسله خوبیها ترویج شود، سایر خوبیها شکل میگیرد و بالعکس، سرسلسله بدیها زمینهساز گسترش فساد و انحراف میشوند.
وی افزود: آموزههای قرآنی و روایی این موضوع را کاملاً روشن میکند و نشان میدهد که استراتژیهای تربیتی چه در خانواده، چه در رسانه و حوزههای آموزشی، تنها زمانی مؤثر خواهند بود که اصلاح سرسلسلهها مدنظر قرار گیرد و در غیر این صورت، تلاشها نتیجه مطلوب نخواهد داد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده با اشاره به آیاتی از سورههای مؤمنین و ماعون گفت: در این آیات، خداوند علل بهشتی و جهنمی شدن انسانها را روشن کرده است و کسانی که نماز را برپا میدارند و طهارت را رعایت میکنند، به سمت کمال و بهشت هدایت میشوند، در حالی که ترک نماز و غفلت از پاکدامنی، زمینه سقوط اخلاقی و جهنمی شدن را فراهم میکند.
علاسوند تاکید کرد: طهارت شامل پاکدامنی، حلالزادگی و سالم زیستن در خانواده است و لقمه پاک و تربیت در محیط سالم از اصول بنیادین این آموزهها محسوب میشوند.
وی یادآور شد: توجه به طهارت در ابعاد مختلف زندگی، به ویژه در حوزه زنان، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، به عنوان مثال، تغییرات ظاهری ساده مانند استفاده از ناخن کاشت و لاک، وقتی بدون توجه به طهارت انجام شود، میتواند ارتباط معنوی فرد با نماز و آموزههای دینی را تضعیف کند.
وی افزود: چنین تغییراتی در سطح خانواده و نسلها منتقل میشوند و آگاهی نسلهای بعدی نسبت به ضرورت غسل، قصور و دیگر امور شرعی کاهش مییابد.
علاسوند تصریح کرد: شبکههای رسانهای و فرهنگی غرب با تمرکز بر تصویرسازی و شعارهایی مانند روز دختر و زیبایی ظاهری، مبارزه با طهارت را سازماندهی کردهاند، در حالی که در بسیاری از نشستها و اجلاسهای نماز، پیوند بین نماز و طهارت و اهمیت آن در زندگی بهخوبی تبیین نمیشود.
وی گفت: نتیجه این بیتوجهی آن است که خانوادهها و مادران به نقش کلیدی خود در تربیت دینی آگاه نمیشوند و تلاشهای معنوی و تربیتی به محدودیتهایی مانند پوشش یا عبادات رسمی تقلیل مییابد.
وی افزود: امروز رزم فرهنگی در سطح جهانی گسترده شده است و موضوعاتی مانند همجنسگرایی، سقط جنین و تغییرات ارزشهای اخلاقی و خانوادگی از مصادیق این مبارزات محسوب میشوند.
وی ادامه داد: اگر خانوادهها و رسانهها به درک حرفهای از شبکه معنایی طهارت و اهمیت آن در تربیت دینی نرسند، موفقیت در مقابله با این هجمهها ناممکن خواهد بود.
علاسوند در پایان سخنان خود بر لزوم توجه خانوادهها و رسانهها به پیوند میان نماز و طهارت تأکید کرد و گفت: این آگاهی میتواند نقش مؤثری در تربیت نسلی سالم و معنوی داشته باشد و جامعه را در مقابل تهدیدات فرهنگی و تربیتی دشمنان مقاوم سازد.
