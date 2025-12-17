به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در پیام تبریک خود با اشاره به جایگاه راهبردی شبکه حمل‌ونقل کشور، اعلام کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که توسعه پایدار شهری و روستایی، بر تلاش مستمر افرادی استوار است که بی‌وقفه در جاده‌ها، خیابان‌ها و مسیرهای ارتباطی کشور در حال خدمت‌رسانی هستند و مسئولیت ایمنی و پایداری تردد را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر نقش رانندگان در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل عمومی، ناوگان باری و خدمات شهری افزود: رانندگان تنها جابه‌جا کنندگان انسان‌ها و کالاها نیستند، بلکه نگهبانان اعتماد عمومی به شمار می‌روند و انضباط، فداکاری و مسئولیت‌پذیری آنان پشتوانه عملکرد شهرها و روستاهاست.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بروز رسانی ناوگان، ارتقای ایمنی و اصلاح سازوکارهای مدیریت شهری را از اولویت‌های جدی و غیرقابل تعویق این سازمان برشمرد و تصریح کرد: توسعه حمل‌ونقل پاک، بهبود استانداردهای خدمات‌رسانی و حمایت مؤثر از جامعه رانندگان، تنها با پیگیری مستمر و اتخاذ تصمیم‌های سخت اما ضروری محقق خواهد شد.

نصرتی در پایان با قدردانی از تلاش تمامی رانندگان شریف و پرتلاش کشور، خاطرنشان کرد: مسیر پیش‌رو نیازمند همکاری، شفافیت و عزم جدی همه نهادهاست تا ضمن ارتقای سطح خدمات، کرامت و امنیت رانندگان حفظ شود و با تلاش مشترک، حمل‌ونقلی کارآمدتر، ایمن‌تر و هوشمندتر، شایسته مردم ایران، رقم بخورد.