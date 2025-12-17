  1. استانها
  2. همدان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

برف پرواز همدان - مشهد را لغو کرد

برف پرواز همدان - مشهد را لغو کرد

همدان- مدیر فرودگاه شهید شادمانی همدان گفت: به دلیل بارش برف و کاهش دید، پرواز همدان- مشهد امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر جهانگیری معز افزود: همچنین به دلیل بارش برف و کاهش دید، پرواز مشهد به همدان در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

او افزود: بر اساس برنامه امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه قرار بود پرواز هواپیما مسیر هوایی مشهد-همدان ساعت ۱۰ و ۲۵ دقیقه در فرودگاه همدان به زمین بنشیند که به دلیل برفی بودن آسمان کاهش دید شرایط برای فرود فراهم نشد.

جهانگیری تأکید کرد: در نهایت این هواپیما که ۱۲۰ نفر ظرفیت مسافر داشت، از آسمان همدان راهی تهران شد و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و مسافران با اتوبوس راهی همدان شدند.

مدیر فرودگاه شهید شادمانی همدان تصریح کرد: پرواز دوسویه همدان - مشهد روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته با بیش از ۱۰۰ نفر ظرفیت انجام می‌شود.

کد خبر 6692945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها