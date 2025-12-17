برف پرواز همدان - مشهد را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر جهانگیری معز افزود: همچنین به دلیل بارش برف و کاهش دید، پرواز مشهد به همدان در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست.

او افزود: بر اساس برنامه امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه قرار بود پرواز هواپیما مسیر هوایی مشهد-همدان ساعت ۱۰ و ۲۵ دقیقه در فرودگاه همدان به زمین بنشیند که به دلیل برفی بودن آسمان کاهش دید شرایط برای فرود فراهم نشد.

جهانگیری تأکید کرد: در نهایت این هواپیما که ۱۲۰ نفر ظرفیت مسافر داشت، از آسمان همدان راهی تهران شد و در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و مسافران با اتوبوس راهی همدان شدند.

مدیر فرودگاه شهید شادمانی همدان تصریح کرد: پرواز دوسویه همدان - مشهد روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته با بیش از ۱۰۰ نفر ظرفیت انجام می‌شود.