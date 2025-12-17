احتمال لغو یا تأخیر پروازها به دلیل صدور هشدارهای هواشناسی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با صدور اطلاعیهای از احتمال لغو یا تأخیر تعدادی از پروازهای ورودی و خروجی در برخی فرودگاههای کشور بهدلیل هشدارهای صادره از سوی سازمان هواشناسی خبر داد.
وی با اشاره به اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور درباره تشدید فعالیت سامانههای بارشی اظهار کرد: در پی بروز شرایط نامساعد جوی شامل بارش شدید باران، توفانی شدن هوا، مهگرفتگی، کاهش دید افقی و افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق کشور، بهویژه استانهای فارس، بوشهر، کرمان و هرمزگان، احتمال لغو یا تأخیر در انجام برخی پروازهای ورودی و خروجی وجود دارد.
اخوان با تأکید بر اینکه اولویت اصلی صنعت هوانوردی، حفظ ایمنی مسافران و پروازهاست، افزود: تصمیمگیری درباره انجام، تأخیر یا لغو پروازها بهصورت لحظهای و بر اساس شرایط جوی هر فرودگاه و با رعایت کامل ضوابط ایمنی انجام میشود.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان از مسافران درخواست کرد پیش از برنامهریزی سفر و عزیمت به فرودگاه، حتماً از آخرین وضعیت پرواز خود مطلع شوند و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، با شرکت هواپیمایی مربوطه تماس گرفته یا آخرین اطلاعات پروازها را از طریق سامانهها و همچنین شماره تلفن ۱۹۹ اطلاعات پرواز فرودگاه مبدأ پیگیری کنند.
