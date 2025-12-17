هویت ۹ فوتی تصادف اتوبوس در محور اصفهان - نطنز شناسایی شد

منصور فیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور نطنز–اصفهان که روز دوشنبه ۲۲ آذرماه رخ داد، ۱۲ پیکر جان‌باختگان به اداره‌کل پزشکی قانونی استان اصفهان منتقل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از انتقال پیکرها، فرآیند شناسایی با انجام اقدامات تخصصی و با حضور خانواده‌ها آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تصریح کرد: تاکنون هویت ۹ نفر از جان‌باختگان شامل سه زن و شش مرد احراز شده و پس از انجام معاینات قانونی، پیکر آنان به خانواده‌ها تحویل داده شده است.

فیروزبخت اسامی جان‌باختگان شناسایی‌شده را به شرح زیر اعلام کرد: رقیه بابازاده، ۲۴ ساله؛ نرجس استکی، ۵۱ ساله؛ محمدرضا احمدی، ۵۰ ساله (راننده اتوبوس)؛ نوروز درخشان، ۳۴ ساله؛ مهدی نامدار خجسته، ۲۵ ساله؛ بهروز جمالیان، ۲۳ ساله؛ امید زمانی قلعه‌شاهی، ۴۰ ساله؛ محمد دهقان، ۵۹ ساله و مژگان دهقان، ۳۴ ساله.

وی تأکید کرد: روند شناسایی هویت سه پیکر دیگر همچنان ادامه دارد و به محض تکمیل مراحل قانونی، اطلاعات تکمیلی در این خصوص اطلاع‌رسانی خواهد شد.