فیروزبخت: آمار معاینات شهدای جنگ رمضان در اصفهان به ۲۹۷ پیکر رسید

منصور فیروزبخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد که شش نفر از شهدای معاینه‌شده، جان خود را در استان‌های دیگر از دست داده‌اند اما پیکرشان برای طی مراحل قانونی به اصفهان منتقل شده است.

وی افزود: حدود ۴۰ درصد از مجموع شهدا را افراد غیرنظامی تشکیل می‌دهند که در میان آن‌ها ۲۹ زن و ۲۳ کودک حضور دارند.

به گفته مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان، کوچک‌ترین شهید این جنگ یک پسر سه‌ساله و مسن‌ترین شهید، بانویی ۸۸ ساله بوده است؛ آماری که نشان‌دهنده گستره وسیع آسیب‌دیدگان در میان اقشار مختلف جامعه است.

فیروزبخت با اشاره به موضوع پیکرهای ناشناس توضیح داد که نزدیک به ۲۰ درصد از اجساد در نخستین مرحله قابل شناسایی نبودند و تنها پس از انجام آزمایش‌های ژنتیک هویت آنان احراز شد.

وی اعلام کرد: تا این لحظه ۱۷۴ پروفایل ژنی استخراج شده و برای تکمیل روند شناسایی، نمونه خون بستگان شهدای اهل اصفهان که خارج از استان به شهادت رسیده‌اند نیز دریافت و به مراکز مربوطه ارسال شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان تأکید کرد: این آمار تنها شامل شهدایی است که معاینه و صدور جواز دفن آن‌ها در این استان صورت گرفته است و احتمال دارد شماری دیگر از شهدایی که در اصفهان خاکسپاری شده‌اند، مراحل قانونی در استان‌های دیگر انجام شده باشد.