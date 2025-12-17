  1. استانها
قربانی: ۹ دی خط قرمز ملت ایران است؛ دشمن هنوز وحدت مردم را رصد می‌کند

گرگان-رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با تأکید بر اینکه ۹ دی یک حادثه زنده و عبرت‌آموز تاریخی است، گفت: دشمن به‌دقت حضور مردم در این مناسبت را رصد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدزمان قربانی ظهر چهارشنبه در تشریح برنامه‌های بزرگداشت روز نهم دی، این مناسبت را روز بصیرت و میثاق امت با ولایت‌مداری خواند و اظهار کرد: حوادث مهم تاریخی اگر روایت و تبیین نشوند، دچار تحریف می‌شوند؛ همان‌گونه که واقعه عاشورا با بازخوانی مستمر زنده مانده، فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی نیز باید برای نسل‌های بعدی تبیین شود.

وی با بیان اینکه فتنه سال ۸۸ یک اختلاف سیاسی ساده نبود، افزود: آنچه در آن سال رقم خورد، یک طرح پیچیده امنیتی، سیاسی و براندازانه بود که با محور نفوذ داخلی و حمایت جبهه استکبار دنبال می‌شد، اما بصیرت مردم و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، این فتنه را به شکست کشاند.

قربانی با تأکید بر اینکه مقابله حق و باطل همیشگی است، اظهار کرد: ابزارها و روش‌ها تغییر می‌کند، اما جبهه حق و باطل تا قیامت در برابر هم قرار دارند و ۹ دی نماد تشخیص درست صحنه و اقدام به‌موقع ملت ایران بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به شباهت فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: در هر دو مقطع، دشمن به‌دنبال براندازی نرم و سخت بود، اما انسجام مردم و مدیریت رهبر انقلاب، همه سناریوها را خنثی کرد و ابتکار عمل را در همان ساعات اولیه از دشمن گرفت.

وی خاطرنشان کرد: دشمن امروز نیز هر مناسبت ملی و انقلابی از جمله ۹ دی، سالگرد شهید سلیمانی و دهه فجر را به‌صورت جداگانه تحلیل می‌کند و میزان حضور مردم را شاخصی برای ارزیابی قدرت و انسجام نظام می‌داند.

قربانی از برگزاری تجمع بزرگ ۹ دی در سراسر استان خبر داد و گفت: اجتماع محوری مرکز استان در مصلای وحدت گرگان برگزار می‌شود و سخنران این مراسم سردار مقدم‌فر، مشاور عالی فرمانده کل سپاه خواهد بود. همچنین رویداد فرهنگی بصیرتی «بصیرت و برادری» روز هشتم دی‌ماه به‌صورت استانی در بندرترکمن برگزار می‌شود.

وی هدف از این رویدادها را تقویت وحدت، امیدآفرینی، نشاط اجتماعی و بصیرت‌افزایی دانست و تأکید کرد: حضور پرشور مردم در ۹ دی، پیام روشنی به دشمن می‌دهد که امت و ولایت همچنان در کنار هم ایستاده‌اند و هرگونه خطای محاسباتی، به شکست دوباره جبهه باطل منجر خواهد شد.

