به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدزمان قربانی ظهر چهارشنبه در تشریح برنامههای بزرگداشت روز نهم دی، این مناسبت را روز بصیرت و میثاق امت با ولایتمداری خواند و اظهار کرد: حوادث مهم تاریخی اگر روایت و تبیین نشوند، دچار تحریف میشوند؛ همانگونه که واقعه عاشورا با بازخوانی مستمر زنده مانده، فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی نیز باید برای نسلهای بعدی تبیین شود.
وی با بیان اینکه فتنه سال ۸۸ یک اختلاف سیاسی ساده نبود، افزود: آنچه در آن سال رقم خورد، یک طرح پیچیده امنیتی، سیاسی و براندازانه بود که با محور نفوذ داخلی و حمایت جبهه استکبار دنبال میشد، اما بصیرت مردم و رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، این فتنه را به شکست کشاند.
قربانی با تأکید بر اینکه مقابله حق و باطل همیشگی است، اظهار کرد: ابزارها و روشها تغییر میکند، اما جبهه حق و باطل تا قیامت در برابر هم قرار دارند و ۹ دی نماد تشخیص درست صحنه و اقدام بهموقع ملت ایران بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به شباهت فتنه ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: در هر دو مقطع، دشمن بهدنبال براندازی نرم و سخت بود، اما انسجام مردم و مدیریت رهبر انقلاب، همه سناریوها را خنثی کرد و ابتکار عمل را در همان ساعات اولیه از دشمن گرفت.
وی خاطرنشان کرد: دشمن امروز نیز هر مناسبت ملی و انقلابی از جمله ۹ دی، سالگرد شهید سلیمانی و دهه فجر را بهصورت جداگانه تحلیل میکند و میزان حضور مردم را شاخصی برای ارزیابی قدرت و انسجام نظام میداند.
قربانی از برگزاری تجمع بزرگ ۹ دی در سراسر استان خبر داد و گفت: اجتماع محوری مرکز استان در مصلای وحدت گرگان برگزار میشود و سخنران این مراسم سردار مقدمفر، مشاور عالی فرمانده کل سپاه خواهد بود. همچنین رویداد فرهنگی بصیرتی «بصیرت و برادری» روز هشتم دیماه بهصورت استانی در بندرترکمن برگزار میشود.
وی هدف از این رویدادها را تقویت وحدت، امیدآفرینی، نشاط اجتماعی و بصیرتافزایی دانست و تأکید کرد: حضور پرشور مردم در ۹ دی، پیام روشنی به دشمن میدهد که امت و ولایت همچنان در کنار هم ایستادهاند و هرگونه خطای محاسباتی، به شکست دوباره جبهه باطل منجر خواهد شد.
