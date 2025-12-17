  1. استانها
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

بارش اولین باران پاییزی در زاهدان

بارش اولین باران پاییزی در زاهدان

زاهدان - پس از ماه‌ها انتظار و در روزهای پایانی پاییز، رحمت خداوند در زاهدان باریدن گرفت.

