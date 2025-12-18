  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

با اعلام رای کمیته انضباطی؛

فراز کمالوند و تیم‌های آلومینیوم و فولاد خوزستان نقره داغ شدند

فراز کمالوند و تیم‌های آلومینیوم و فولاد خوزستان نقره داغ شدند

کمیته انضباطی رأی خود را در خصوص تخلفات کمالوند و تیم‌های آلومینیوم و فولاد خوزستان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی رأی خود را در خصوص تخلفات کمالوند و تیم‌های آلومینیوم و فولاد خوزستان صادر کرد. رأی تخلفات باشگاه‌های آلومینیوم و فولاد خوزستان به شرح زیر است:

کد خبر 6693702

