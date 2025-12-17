به گزارش خبرنگار مهر، حسن پلارک عض هیئت امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات در گفتوگو با خبرنگاران به مناسبت بهرهبرداری رسمی صحن مطهر حضرت زهرا (س) که در نجف اشرف با حضور مسئولان ایرانی و عراقی قرار است تا ساعتی دیگر برگزار شود به دیگر پروژههای این ستاد در عراق اشاره کرد و گفت: صحن حضرت زینب در کربلای معلی بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و احتمالاً تا ۲ سال آینده به صورت رسمی بهره برداری میشود. همچنین سه صحن دیگر در کربلا در حال ساخت است.
وی تصریح کرد: سپس طرح توسعه حرمین جوادین را داریم که پیشرفت ۴۰ درصدی دارد. در سامرا نیز کارهای فنی در حال انجام است و طرحهای توسعهای نیز دنبال میشود.
پیچیدگی و بزرگی صحن حضرت زهرا (س)
پلارک با بیان اینکه پروژه صحن حضرت زهرا (س) در جوار حرم امام علی (ع) یکی از بزرگترین و پیچیدهترین پروژههای معماری اسلامی در جهان اسلام است، گفت: این صحن در دو بخش زیارتی و غیرزیارتی طراحی شد و امروز پس از سالها تلاش مستمر، به طور کامل آماده بهرهبرداری است.
وی با اشاره به اینکه شاید هیچ دوربینی نتواند عظمت این پروژه را به تصویر بکشد، افزود: در زمان کمتر از پنج سال، صحن حضرت زهرا (س) در جوار حرم علوی با مساحتی بالغ بر ۲۳۰ هزار متر مربع با معماری اسلامی و با هنرمندی استادان و هنرمندان کشورمان ساخته شد. از آیینهکاری و مقرنسکاری گرفته تا بهکارگیری سنگهای خاص و کمیاب همه موارد تلاش شد تا از بهترین مصالح برای ساخت این صحن استفاده شود.
عضو هیئت امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات ادامه داد: یکی از چالشهای اصلی در آغاز کار، عمق ۱۰ متری زمین بود که پر از آب بود و آمادهسازی آن برای ساخت صحن، شامل زهکشی و تسطیح زمین کاری بسیار دشوار و زمانبر بود. اما با تلاش و همت تیمهای ایرانی، این مراحل با موفقیت پشت سر گذاشته شد و پروژه به سرعت جلو رفت، بهگونهای که امروز میتوانیم بگوییم چیزی جز معجزه در این پروژه نمیبینیم.
پلارک با تأکید ویژه بر نقش حضرت آیتالله سیستانی، رهبر شیعیان عراق، گفت: در مراحل ابتدایی، صحن ابتدا به نام حضرت زینالعابدین (ع) پیشنهاد شد، اما پس از مشورت با ایشان و توصیههای حکیمانه، تصمیم گرفته شد نام حضرت زهرا (س) برای صحن انتخاب شود. حضرت آیتالله سیستانی نه تنها بر رعایت شأن و احترام پروژه تأکید کردند، بلکه اعتماد خود را نسبت به ایران و تیم اجرایی اعلام کردند و همراهی ایشان باعث شد کار با آرامش و همدلی پیش رود.
توجه جهان به حرم امیرالمومنین (ع)
وی افزود: اعتماد مردم ایران و عراق، همراهی رسانهها و حمایت تولیتهای مختلف حرم امام علی (ع) در ادوار مختلف، یکی از عوامل کلیدی موفقیت این پروژه بود. علاوه بر این، مردم کشورمان با دل و جان پای کار آمدند، برخی کمکهای مالی کردند و برخی دیگر در تأمین مصالح و تجهیزات یاری رساندند. حتی رسانههای عراقی و غیرمسلمان نیز با انعکاس این پروژه، موجب شدند توجه جهانیان به صحن حضرت زهرا (س) جلب شود.
پلارک در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات معماری و هنر بهکاررفته در پروژه اشاره کرد و افزود: در این پروژه بیش از ۱۲۰۰ ستون گرد ساخته و نصب شد، کاری که بدون دستگاههای ویژه که برای اولین بار وارد ایران شدند، امکانپذیر نبود. همه تجهیزات این صحن باعث شد تا ترکیبی بینظیر از هنر، معماری و ایمان و نمونهای کمنظیر در جهان اسلام در صحن شکل گیرد.
وی درباره افتتاح بخشهایی از این صحن در سالهای گذشته، خاطر نشان کرد: بخشهای غیرزیارتی مانند کتابخانه، فضای خدمات الکترونیکی، سیستمهای فنی و مهندسی، بهگونهای طراحی شدهاند که زائران و بازدیدکنندگان بیشترین بهره را ببرند. این صحن از حدود پنج سال قبل برای زائران اربعین آماده استفاده بود و در طول سالهای گذشته، مردم از آن بهرهمند شدند. اکنون با تکمیل تمام بخشها، پروژه به صورت کامل تحویل حرم مطهر امام علی (ع) میشود.
همکاری ایران و عراق عامل موفقیت پروژه صحن حضرت زهرا (س)
پلارک با اشاره به نقش مردم و همت جمعی گفت: اعتماد مردم ایران و همکاری مردم عراق، کلید موفقیت این پروژه بود. ما به هر کس در ایران مراجعه کردیم، پاسخ مثبت گرفتیم و حتی دستگاهها و نهادها، دانشگاهها، مهندسان و طراحان برجسته پای کار آمدند. پیمانکاران، کارگران و نیروهای فنی با عشق به اهل بیت و مولا فعالیت کردند و این نیت خالص باعث شد پروژهای که در ابتدا شاید غیرممکن به نظر میرسید، به مرحله بهرهبرداری برسد.
عضو هیئت امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات با بیان اینکه هماهنگی میان مهندسان، پیمانکاران و هنرمندان در همه مراحل ساخت صحن حضرت زهرا (س) برقرار بود، تصریح کرد: هر تصمیم اجرایی با دقت بررسی شد تا کیفیت کار در بالاترین سطح حفظ شود.
وی با اشاره به اینکه این نظم و برنامهریزی باعث شد صحن با تمام تجهیزات و امکانات فنی از روشنایی تا حتی فرشهای مناسب کار دست هنرمندان کرمانی آماده بهرهبرداری و به حرم امام علی تقدیم شود، تصریح کرد: البته بیش از ۶۰۰ نفر پرسنل در بخشهای خدمات، فنی و مهندسی برای نگهداری، نظافت و… نیاز است تا اینصحن به خوبی در اختیار زائران قرار گیرد.
عضو هیئت امنای ستاد توسعه و بازسازی عتبات با تأکید بر چشمانداز آینده پروژهها گفت: اکنون که صحن حضرت زهرا (س) تکمیل و تحویل حرم امام علی (ع) شده است، امیدواریم این مسیر همکاری و اعتماد، برای توسعه حرمهای دیگر مانند صحن حضرت زینب (س) در جوار حرم حضرت سیدالشهدا (ع) و توسعه حرمهای کاظمین و سامرا ادامه یابد.
