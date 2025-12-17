به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری عصر چهارشنبه در جمع مجمع بسیجیان استان قم، ضمن تقدیر از حمایتهای استاندار و فرماندهی سپاه قم، حضور در این جمع فرهیخته را توفیقی الهی خواند و اظهار کرد: این مجمع توانسته است با همدلی و تعامل، مسیر پیشرفت و اقدام عملی در زمینههای فرهنگی، اجتماعی و قانونی را هموار کند.
وی افزود: نخبگان حاضر در زیرمجموعههای مختلف مجمع، تلاشها و زحمات سردار جبیری، سردار قریشی و سردار میرزاده را ارج مینهند و این همراهی و همکاری باعث شده تا ظرفیتهای بسیج بهصورت هدفمند برای حل مشکلات کشور به میدان بیاید.
ذوالنوری با اشاره به سابقه فعالیتهای سازنده این نیروهای انقلابی گفت: ظرفیت بسیج در کشور بیبدیل است و هیچ نهاد یا دستگاه دیگری نمیتواند جای اثرگذاری بسیج را پر کند.
وی افزود: هر جا از توان بسیج استفاده شده، نتایج مثبت و ملموس حاصل شده و در مقابل هر کوتاهی یا غفلتی، آسیب و خسارت دیدهایم که باید از این تجارب برای بهبود عملکرد بهره ببریم.
نماینده مردم قم در مجلس ادامه داد: همافزایی نمایندگان استان، شامل خود وی و دیگر همکاران، بستر مناسبی برای ارائه پیشنهادات و اقدامهای عملی در حوزههای مختلف ایجاد کرده و این وحدت و هماهنگی باعث شده تا ظرفیت قانونی و اجرایی برای حل مسائل مردم بیش از پیش تقویت شود.
وی افزود: هرگاه در مسیر پیشرفت طرحها، ضعف قانونی یا نیاز به قانون جدید احساس شود، مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد که به سهم خود اقدام کند و با همکاری نخبگان و مجمع بسیجیان، زمینه اصلاح قوانین و رفع موانع را فراهم سازد.
ذوالنوری با بیان اینکه جمع حاضر در مجمع بسیجیان، جمعی وزین، فرهیخته و متین است، افزود: این جمع میتواند الگوی همافزایی و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای سایر استانها نیز باشد و با همکاری دستگاههای اجرایی، دستاوردهای ملی و کشوری ایجاد کند.
وی تصریح کرد: حمایت، همراهی و همدلی مسئولان استانی و فرماندهان سپاه، موجب تقویت روحیه فعالیت نخبگان و سرعتبخشی به اقدامات عملیاتی شده است و این مسیر باید با جدیت و پیگیری مستمر ادامه پیدا کند.
نماینده قم در مجلس در پایان تأکید کرد: بسیج نه تنها ظرفیت بالایی برای حل مشکلات کشور دارد، بلکه بهعنوان نهادی مردمی و اثرگذار، میتواند در تقویت فرهنگ عمومی، توسعه اجتماعی و همافزایی نهادی نقش تعیینکنندهای ایفا کند و نمایندگان، نخبگان و مسئولان اجرایی موظف هستند از این ظرفیت بیبدیل حداکثر بهرهبرداری را داشته باشند.
