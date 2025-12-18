هزینه هر جلسه شورای شهر ۷ میلیارد تومان؛ نطق انتخاباتی در صحن ممنوع

احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حاشیههای ایجادشده درباره برآورد هزینه هر جلسه شورای شهر، ضمن دفاع از مبنای محاسبات مطرحشده، تأکید کرد: مسئله اصلی رقم نیست، بلکه نحوه هزینهکرد وقت و منابعی است که مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.
کارشناس مالی نیستم و به شاخص کارشناسی استناد کردم
صادقی با اشاره به اظهارات خزانهدار شورای شهر گفت: پس از مصاحبه بنده، جناب آقای کاشانی رقم اعلامی را رد و عدد دیگری ارائه کردند. بنده کارشناس مالی نیستم و تحصیلاتم در رشته حقوق است، بنابراین استناد من به شاخص کارشناسی قیمت تمامشده، نه محاسبه شخصی بوده است.
شاخص قیمت تمامشده جلسات شورا از سال ۱۳۹۷ وجود دارد
وی افزود: در سال ۱۳۹۷ آقای سالاری، پژوهشگر اقتصادی با تمرکز بر اقتصاد و برنامهریزی شهری، شاخص قیمت تمامشده هر جلسه شورای شهر تهران را طراحی و رسانهای کرد. در این چارچوب، مصوبات شورا بهعنوان کالای نهایی این نهاد در نظر گرفته شده و محاسبات بر اساس نظریههای اقتصادی انجام گرفته است.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این رقم نهتنها در آن زمان رد نشد، بلکه در سال ۱۴۰۱ نیز توسط جناب آقای امانی، عضو شورا، مجدداً مطرح و رسانهای شد. اینکه چرا آن اظهار نظر بیپاسخ ماند اما نسبت به اظهارات بنده واکنش نشان داده شد، محل تأمل است.
هزینه هر جلسه شورا در ۱۴۰۴ بیش از ۷ میلیارد تومان
صادقی با اشاره به بروزرسانی عدد بر اساس تورم گفت: رقم تمام شده برای جلسات را سال ۱۳۹۷ در سامانههای محاسبه تورم آنلاین مبتنی بر شاخصهای رسمی وارد کردم. این سامانهها هزینه هر جلسه شورا در سال ۱۴۰۴ را بیش از ۷ میلیارد تومان محاسبه کردند.
مسئله اصلی عدد نیست، مسئولیت است
وی تأکید کرد: نکتهای که کمتر به آن توجه شد این است که شورا با هر هزینهای، چه یک تومان چه چند میلیارد تومان، از جیب مردم تهران اداره میشود. ما حق نداریم وقت شورا را برای اموری غیر از حل مشکلات شهر و شهروندان مصرف کنیم.
نطق انتخاباتی و سیاهنمایی، ظلم به مردم است
این عضو شورا ادامه داد: ما حق نداریم با سیاهنمایی از جیب مردم، مردم را ناامید کنیم. ما حق نداریم در صحن شورا نطق انتخاباتی برای دیده شدن خودمان داشته باشیم.
نظارت یعنی حضور میدانی، نه شعار
صادقی با انتقاد از برخی رفتارها گفت: اگر مدعی مأموریت نظارتی هستیم، باید به کف خیابان برویم، به مناطق، سازمانها و شرکتها سر بزنیم و کنار مدیران اجرایی باشیم. قابل قبول نیست افرادی که حتی در یکی از ۱۹۵ افتتاحیه چهار سال اخیر شهرداری تهران حضور نداشتهاند، در صحن شورا ادعای کمکاری کنند.
مردم داور نهاییاند
وی در پایان خاطرنشان کرد: در جلسات آینده گزارشی از حکمرانی مشارکتی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران ارائه خواهم داد. شورا کار کرده است، دیگران روایت ساختهاند و در نهایت مردم داور نهایی هستند.
نظر شما