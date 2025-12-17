  1. استانها
  2. تهران
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری صفادشت

ملارد- شهردار صفادشت از پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری خبر داد و گفت: این طرح زیربنایی با هدف ارتقای بهداشت عمومی، حفاظت از محیط‌زیست و تأمین آب پایدار در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کریمی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری این شهر خبر داد و گفت: تکمیل این طرح زیربنایی نقش مؤثری در ارتقای بهداشت عمومی، حفاظت از محیط‌زیست و تأمین پایدار آب مورد نیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و فضای سبز خواهد داشت.

کریمی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از حدود دو سال پیش آغاز شده است، اظهار داشت: در فاز نخست، اجرای حدود ۴۵ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال فاضلاب در نقاط مختلف شهر در دستور کار قرار دارد که با همکاری شهرداری صفادشت، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به‌عنوان پیمانکار و شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران به‌عنوان دستگاه نظارت، با جدیت در حال اجراست.

وی رسیدن پروژه به مرز ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی را نشان‌دهنده رفع موانع و اجرای موفق بخش قابل توجهی از عملیات خاکی و لوله‌گذاری دانست و افزود: برای جلوگیری از هرگونه وقفه در فرآیند بهره‌برداری، همزمان با پیشرفت شبکه جمع‌آوری، عملیات اجرایی احداث تصفیه‌خانه فاضلاب نیز به‌صورت رسمی آغاز شده است.

شهردار صفادشت ادامه داد: این همزمانی در اجرا موجب می‌شود پس از تکمیل شبکه، شهروندان معطل بهره‌برداری از تصفیه‌خانه نمانند و چرخه کامل تصفیه فاضلاب در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مدار شود.

کریمی با اشاره به دستاوردهای این پروژه تصریح کرد: با تکمیل تصفیه‌خانه، خروجی نهایی طرح، تأمین آب سالم و استاندارد برای مصارف صنعتی و کشاورزی خواهد بود که نقش مهمی در حمایت از تولید و تضمین تأمین پایدار آب واحدهای تولیدی و اراضی کشاورزی منطقه دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از صبر و همراهی شهروندان صفادشت در زمان اجرای پروژه، تأکید کرد: شهرداری و تمامی عوامل اجرایی متعهد هستند این طرح بزرگ و ماندگار را با کیفیت مطلوب و در چارچوب زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به سرانجام برسانند.

