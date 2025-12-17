به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کریمی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری این شهر خبر داد و گفت: تکمیل این طرح زیربنایی نقش مؤثری در ارتقای بهداشت عمومی، حفاظت از محیط‌زیست و تأمین پایدار آب مورد نیاز بخش‌های صنعت، کشاورزی و فضای سبز خواهد داشت.

کریمی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه از حدود دو سال پیش آغاز شده است، اظهار داشت: در فاز نخست، اجرای حدود ۴۵ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال فاضلاب در نقاط مختلف شهر در دستور کار قرار دارد که با همکاری شهرداری صفادشت، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به‌عنوان پیمانکار و شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران به‌عنوان دستگاه نظارت، با جدیت در حال اجراست.

وی رسیدن پروژه به مرز ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی را نشان‌دهنده رفع موانع و اجرای موفق بخش قابل توجهی از عملیات خاکی و لوله‌گذاری دانست و افزود: برای جلوگیری از هرگونه وقفه در فرآیند بهره‌برداری، همزمان با پیشرفت شبکه جمع‌آوری، عملیات اجرایی احداث تصفیه‌خانه فاضلاب نیز به‌صورت رسمی آغاز شده است.

شهردار صفادشت ادامه داد: این همزمانی در اجرا موجب می‌شود پس از تکمیل شبکه، شهروندان معطل بهره‌برداری از تصفیه‌خانه نمانند و چرخه کامل تصفیه فاضلاب در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مدار شود.

کریمی با اشاره به دستاوردهای این پروژه تصریح کرد: با تکمیل تصفیه‌خانه، خروجی نهایی طرح، تأمین آب سالم و استاندارد برای مصارف صنعتی و کشاورزی خواهد بود که نقش مهمی در حمایت از تولید و تضمین تأمین پایدار آب واحدهای تولیدی و اراضی کشاورزی منطقه دارد.

وی در پایان ضمن قدردانی از صبر و همراهی شهروندان صفادشت در زمان اجرای پروژه، تأکید کرد: شهرداری و تمامی عوامل اجرایی متعهد هستند این طرح بزرگ و ماندگار را با کیفیت مطلوب و در چارچوب زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده به سرانجام برسانند.