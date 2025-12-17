کاراکاس: صادرات نفت علیرغم اعلام محاصره اقتصادی آمریکا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس فرانس پرس، شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) امروز چهارشنبه اعلام کرد که این کشور علیرغم اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر محاصره اقتصادی، بدون وقفه به صادرات نفت خام خود ادامه داد.
شرکت نفت دولتی ونزوئلا در بیانیهای در این ارتباط اعلام کرد: عملیات صادرات نفت خام و فرآوردههای جانبی به طور عادی ادامه دارد. نفتکشهای مرتبط با فعالیتهای شرکت PDVSA همچنان به حرکت خود ادامه میدهند.
این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا پیشتر از محاصره کامل دریایی ونزوئلا خبر داد و همه نفتکشهای حامل نفت این کشو را در معرض توقیف اعلام کرد.
دلسی رودریگز معاون رئیسجمهور و وزیر نفت ونزوئلا ساعاتی پیش در بیانیهای اعلام کرد: اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، «نیت واقعی» واشنگتن برای تصاحب نفت، زمین و معادن ونزوئلا را آشکار کرد. اقدام ترامپ در محاصره ونزوئلا، نقض حقوق بینالملل، تجارت آزاد و آزادی کشتیرانی است. ترامپ فرض میکند که نفت، زمین و معادن ونزوئلا متعلق به اوست و بر این اساس، میکوشد با محاصره دریایی، ثروت کشور ما را غارت کند.
وی با بیان اینکه کاراکاس همواره در معرض اهداف سلطهجویانه واشنگتن بوده است، گفت: ونزوئلا هرگز بار دیگر مستعمره هیچ امپراتوری یا قدرت خارجی نخواهد شد.
دولت آمریکا بهویژه در دوره دونالد ترامپ، با طرح اتهاماتی از جمله «قاچاق مواد مخدر» علیه نیکلاس مادورو و مقامات ارشد ونزوئلا، تلاش کرده است تا مشروعیت دولت کاراکاس را زیر سوال برده و زمینه حقوقی و سیاسی برای سرنگونی کاراکاس را فراهم کند.
واشنگتن این اتهامات را بهانهای برای تشدید تحریمها، مسدودسازی داراییها و افزایش فشار بینالمللی علیه ونزوئلا قرار داد؛ ادعاهایی که دولت مادورو آنها را کاملاً سیاسی و بی پایه و اساس توصیف کرده است.
نظر شما