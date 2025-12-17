حمید پرورش خرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تداوم بارش برف در محورهای کوهستانی و گردنه‌ها خبر داد و گفت: تا این لحظه بیش از یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی در راه‌های استان همدان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: از اواخر شامگاه سه شنبه که بارش برف آغاز شد تعداد ۵۰۰ نفر از نیروهای راهداری به صورت آماده‌باش در جاده‌های استان حضور دارند.

پرورش خرم در پایان با اشاره به اینکه تمام راه‌های استان باز است و تردد در جاده‌ها بدون توقف جریان دارد گفت: حدود ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین راهداری در تمام راه‌های استان مستقر هستند.