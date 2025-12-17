  1. استانها
همدان

بارش برف در محورهای کوهستانی همدان؛ تمام راه‌های استان باز است

همدان- رئیس اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همدان از تداوم بارش برف در گردنه‌های استان خبر داد و گفت: با وجود بارش، تمام محورها باز است و بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر برف‌روبی انجام شده است.

حمید پرورش خرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از تداوم بارش برف در محورهای کوهستانی و گردنه‌ها خبر داد و گفت: تا این لحظه بیش از یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر باند برف‌روبی در راه‌های استان همدان انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: از اواخر شامگاه سه شنبه که بارش برف آغاز شد تعداد ۵۰۰ نفر از نیروهای راهداری به صورت آماده‌باش در جاده‌های استان حضور دارند.

پرورش خرم در پایان با اشاره به اینکه تمام راه‌های استان باز است و تردد در جاده‌ها بدون توقف جریان دارد گفت: حدود ۴۰۰ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین راهداری در تمام راه‌های استان مستقر هستند.

