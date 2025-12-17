منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین تمهیدات اتخاذشده برای مواجهه با سامانه بارشی جدید، اظهار کرد: در پی هشدار هواشناسی مبنی بر فعال شدن یک سامانه بارشی شدید از سمت جنوب که از بعدازظهر امروز استان اصفهان را تحت تأثیر قرار داده است، و بر اساس ابلاغیه سازمان مدیریت بحران کشور، دستور آماده‌باش کامل به تمامی دستگاه‌های اجرایی استان صادر شده است.

وی افزود: بر این اساس، کلیه ظرفیت ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین در سطح شهرستان‌ها، شامل تجهیزات متعلق به راهداری، شهرداری‌ها، صنعت و معدن و همچنین ماشین‌آلات پیمانکاران، تحت اختیار مستقیم فرمانداران قرار گرفته تا در صورت بروز هرگونه بحران، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به بسیج و به‌کارگیری آن‌ها اقدام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: همچنین دسترسی فرمانداران به بانک اطلاعاتی تجهیزات سنگین مستقر در شهرک‌های صنعتی و سایر نقاط استان برای استفاده در عملیات ضروری، به‌طور جدی مورد تأکید قرار گرفته است.

شیشه‌فروش با اشاره به تمهیدات نیروی انسانی گفت: دستورالعمل تعلیق مرخصی‌ها برای نیروهای عملیاتی شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است تا سطح آمادگی در بالاترین حد ممکن حفظ شود.

وی با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: شهرداری‌های سراسر استان موظف شده‌اند نسبت به تأمین و آماده‌سازی نمک و ماشین‌آلات برف‌روبی و همچنین پاکسازی مسیرهای مستعد آب‌گرفتگی اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در حوزه ترافیک و حمل‌ونقل گفت: با همکاری پلیس راهور و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اطلاع‌رسانی لحظه‌ای وضعیت راه‌ها، مسیرهای مسدود، شرایط جوی و نکات ایمنی از طریق پیامک‌های انبوه و تابلوهای پیام متغیر به رانندگان انجام خواهد شد.

وی افزود: سازمان صدا و سیمای مرکز اصفهان نیز موظف به پخش مستمر هشدارهای لازم و نکات ایمنی برای آگاهی‌بخشی عمومی در طول فعالیت این سامانه بارشی شده است.

شیشه‌فروش با اشاره به تأمین نهاده‌های حیاتی در شرایط اضطراری اظهار کرد: دستور تأمین سوخت ویژه برای خودروهای امدادی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شرایط بحرانی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: شرکت‌های توزیع برق نیز مکلف هستند در نقاط بحرانی که توسط پلیس راه و راهداری اعلام می‌شود، به صورت مستقر و در حالت آماده‌باش کامل حضور داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه قطعی، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه وزارت کشور، برای شهر اصفهان و شهرستان‌های پیرامونی، شهرستان‌های معین تعیین شده‌اند و این شهرستان‌ها موظف هستند در صورت اعلام نیاز از سوی مناطق آسیب‌دیده، بلافاصله تجهیزات و نیروی انسانی خود را اعزام کنند.

وی افزود: همچنین ظرفیت درخواست کمک از استان‌های همجوار نیز پیش‌بینی شده است، هرچند ممکن است برخی از این استان‌ها نیز هم‌زمان درگیر فعالیت این سامانه بارشی باشند.

شیشه‌فروش با اشاره به ابلاغ آماده‌باش کامل به دستگاه‌های امدادی گفت: نیروهای هلال‌احمر، اورژانس، راهداری و پلیس در سطح استان در آمادگی کامل قرار دارند و هماهنگی‌های لازم برای پاسخ سریع به حوادث احتمالی انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در پایان از شهروندان خواست با پرهیز از ترددهای غیرضروری، توجه به هشدارهای رسمی و رعایت نکات ایمنی اعلام‌شده، دستگاه‌های اجرایی را در مدیریت بهتر این شرایط یاری کنند.