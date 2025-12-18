صدور هشدار نارنجی هواشناسی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود موج جدید برف و باران به استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و شرقی این استان، از امروز پنجشنبه به مدت پنج روز (سه شنبه هفته آینده) هشدار نارنجی هواشناسی صادر شد.

سازمان هواشناسی از افزایش برف و باران و همچنین کاهش دمای هوا در استان سمنان خبر داده و اعلام کرده است: از امروز شاهد نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد در این استان خواهیم بود همچنین به دامداران و باغداران و گلخانه داران و کشاورزان توصیه شده که از محصولات، زیرساخت‌ها، احشام و ماشین آلات کشاورزی شأن در برابر یخ زدگی مراقبت کنند.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان تا اوایل هفته آینده بارش باران و برف و کاهش محسوس دمای هوا را پیش بینی کردند. هواشناسی همچنین اعلام کرده: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، در مناطق کوهستانی، مه آلودگی، کولاک و کاهش دید پیش بینی شده است.

هشدار برای بارش‌ها و سرمای هوا

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از کاهش هشت درجه‌ای دمای هوا در استان خبر داده و اعلام کرده است: کاهش تدریجی و محسوس دمای هوا از پنجشنبه به میزان چشم‌گیری شدت خواهد یافت و شاهد بروز یخ زدگی خواهیم بود.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه از امروز همچنین شاهد استمرار بارش‌ها در استان سمنان خواهیم بود، ابراز کرد: با توجه به لغزنده بودن معابر درون و برون شهری لازم است که تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع تصادفات مد نظر هم استانی‌ها قرار گیرد.

وی همچنین با بیان اینکه در روزهای پابرجا بودن هشدار نارنجی هواشناسی وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای را نیز شاهد خواهیم بود، افزود: احتمال مخاطره در تردد در مسیرهای کوهستانی و ارتفاعات به واسطه مه آلودگی و لغزندگی معابر وجود دارد لذا از مردم استان درخواست می‌شود که به خصوص امروز و فردا به ارتفاعات سفر نداشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین گفت: از امروز به مدت پنج روز با استقرار سامانه کم فشار بارشی در استان شاهد بارش باران و برف نیز خواهیم بود این بارش‌ها به خصوص در نیمه شمالی، ارتفاعات و مناطق شرقی خواهد بود.

سرمای زیر صفر فرا رسید

هوای مرکز استان سمنان امروز سرد است آسمان ابری است و احتمال بارش برف و باران به خصوص در ارتفاعات سمنان وجود دارد بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز پنجشنبه هشت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است.

در شاهرود امروز و فردا ابری است و بارش برف و باران را به خصوص در ارتفاعات شاهد خواهیم بود هوا به شدت سرد شده تا جایی که بیشینه و کمینه دمای هوا برای امروز هفت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است.

در دامغان علاوه بر سرما شاهد وزش باد سردی هم هستیم هوا ابری است و در ساعات آتی شاهد بارش خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز دیار صدر دروازه برای امروز هشت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است.

گرمسار هم سرد شد

در گرمسار هم شرایط همینطور است آسمان ابری است و در ساعات آتی شاهد بارش و وزش باد خواهیم بود بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز پنجشنبه هشت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر اعلام شده است مشابه وضعیتی که در دامغان هم شاهد آن بودیم.

در میامی اما وضعیت قدری متفاوت است دمای هوا به شدت کاهش یافته و شاهد بروز یخ زدگی هستیم بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان برای امروز صفر و شش درجه زیر صفر اعلام شده است همچنین در کالپوش بارش برف را شاهد خواهیم بود.